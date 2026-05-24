Isa Glücklich: Kinderlied-Sängerin wird von Erwachsenen im Netz attackiert

Isa Glücklich, eine der erfolgreichsten Kinderlied-Sängerinnen Deutschlands, wird trotz ihres Erfolgs von Erwachsenen im Netz attackiert. Ihre kindgerechten Versionen von Ballermann-Hits haben auf Musikportalen bereits mehr als 22 Millionen Streams geholt.

Isa Glücklich , eine der erfolgreichsten Kinderlied-Sängerin nen Deutschlands, wird trotz ihres Erfolgs von Erwachsenen im Netz attackiert. Ihre kindgerechten Versionen von Ballermann-Hits haben auf Musikportale n bereits mehr als 22 Millionen Streams geholt, aber unter ihren Musikvideos sammeln sich Kommentare voller Spott, Beleidigungen und persönlicher Angriffe.

Isa Glücklich verändert die Texte der Kult-Hits, um sie für Kinder geeignet zu machen, aber genau dafür wird sie attackiert. Sie frage sich, warum die Originale gefeiert, aber kindgerechte Versionen verteufelt werden. Isa Glücklich will trotz der Anfeindungen mit ihren Ballermann-Hits für Kids weitermachen und sagt: 'Es zählt für mich nur, ob es den Kindern gefällt. Und die können gar nicht genug davon bekommen. Sie singen und tanzen bei meinen Auftritten begeistert mit.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Isa Glücklich Kinderlied-Sängerin Ballermann-Hits Musikportale Streams Anfeindungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Für „Let’s Dance”-Profitänzer Evgeny Vinokurov gibt’s schon vor dem Finale Grund zum JubelnEr blickt schon jetzt mega glücklich auf diese Staffel zurück😍

Read more »

Jule Brand im Finale der Champions League: So glücklich wie nie data-manual=titleDass Lyon gegen den FC Barcelona im Finale der Champions League steht, liegt auch an Jule Brand – die sich unter den Größen des Rekordsiegers etabliert hat. Und der hat noch einen anderen Trumpf. data-manual=googleTeaserText

Read more »

23 Jahre: Kimberly Williams-Paisley verrät ihr EhegeheimnisSeit 23 Jahren sind Kimberly Williams-Paisley und Brad Paisley glücklich verheiratet. Das ist manchmal auch ein ganzes Stück Arbeit.

Read more »

Natalie Portman: Schwangerer Hollywoodstar macht neue Liebe auf Instagram öffentlichNach der schmerzhaften Scheidung von ihrem Ehemann Benjamin Millepied ist Natalie Portman endlich wieder glücklich – und das teilt die Schauspielerin jetzt auch erstmals mit ihren Fans auf Instagram.

Read more »