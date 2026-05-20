Isaac Bonga (26) beim NBA-Klub Detroit Pistons im Gespräch, aber kein Deal - FC Barcelona interessiert sich für den Weltmeister

Der Weltmeister Isaac Bonga (26) ist beim NBA-Klub Detroit Pistons im Gespräch, aber bisher nichts passiert. Jetzt will sich ein Euroleague-Klub den Deutschen holen. Der FC Barcelona ist auf den Forward und hat bereits Kontakt zu Bonga aufgenommen. Das Problem: Bonga ist vertraglich noch an Partizan Belgrad gebunden, steht dort bis 2027 unter Vertrag.

Der Weltmeister Isaac Bonga (26) beim NBA -Klub Detroit Pistons im Gespräch. Doch bisher - nichts. Jetzt will sich ein Euroleague -Klub den Deutschen holen. Der FC Barcelona ist heißt auf den Forward.

Das berichtet Spaniens Mundo Deportivo. Die Katalanen sollen bereits Kontakt zu Bonga aufgenommen haben. Das Problem: Bonga ist vertraglich noch an Partizan Belgrad gebunden, steht dort bis 2027 unter Vertrag. Barcelona steht vor einem Neuaufbau, nachdem das Team in diesem Jahr in den Play-Ins der Euroleague gescheitert war, in der heimischen Liga ACB nur auf Platz drei hinter Madrid und Murcia steht.

Bonga soll eine wichtige Rolle bei dem Neuaufbau spielen. Der Deutsche, der bisher 148 NBA-Spiele für die LA Lakers, Washington Wizards und Toronto Raptors absolvierte, spielte zwei Jahre für die Bayern (2022 - 2024), ist seitdem bei Partizan Belgrad unter Vertrag. Der 2,03 Meter große Nationalspieler, der wegen seiner starken Defensiv-Qualitäten geschätzt wird, wurde 2023 mit Deutschland Weltmeister, zwei Jahre später auch Europameister. In Serbien wurde er in diesem Jahr zum besten Verteidiger gewählt.

Doch auch offensiv zeigte er sich für Partizan in der Euroleague stark verbessert (9,9 Punkte, 5,6 Rebounds, Effizienz-Wert 14,3). Eher unwahrscheinlich, dass sich Bonga in den nächsten Wochen für Barcelona entscheidet. Seine Agentur Wasserman Basketball lotet derzeit die Möglichkeiten aus. Oberste Priorität hat aber ein Vertrag in der NBA.

Und bei den Detroit Pistons hat die Personalie Isaac Bonga jetzt nicht die allerhöchste Priorität. Außerdem hat Bonga ja auch noch Vertrag in Belgrad. So oder so: Für den Deutschen, der bisher 5,8 Millionen US Dollar in der NBA verdient hat, eine angenehme Win-win-Situation..





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