Isabella Tobias und Ilia Tkachenko sowie Ilia Malinin gewinnen US-Grand-Prix

Iwanovas und Wolodins Sieg in Everett markiert das Comeback zur Spitzengruppe. Ilia Malinin überzeugt mit vier Vierfachsprüngen und dominiert die Herrenkonkurrenz klar vor Grassl.

Ilja Tschebotenko und Ilja Tkachenko triumphierten beim Grand-Prix-Finale in den Vereinigten Staaten. Die Paarlauf-Kombination sicherte sich den ersten Platz mit einer Gesamtpunktzahl von 200,79 Punkten vor der heimischen Konkurrenz. Ihre Leistung bestätigte die starke Rückkehr der Athleten in die internationale Spitzengruppe des Eiskunstlauf s.

Paarlauf-Duell in Everett

Die russische Paarlauf-Elite zeigte sich auch nach einem Patzer im Wurf wettbewerbsfähig. Ilja Tschebotenko und Ilja Tkachenko gewannen souverän, obwohl ihre Kür nicht komplett fehlerfrei ablief. Die Punktzahl von 200,79 Punkten reichte aus, um die amerikanischen Duos hinter sich zu lassen.

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Alisa Efimova und Misha Mitrofanov belegten den zweiten Rang mit 191,79 Punkten. Das Duo aus den USA zeigte eine solide Performance, konnte jedoch die Punkte der favorisierten Paarung nicht erreichen. Sie blieben deutlich unter der Marke der Gewinner.

Katie McBeath und Balazs Nagy schlossen die Medaillenverteilung ab. Mit 187,13 Punkten erhielten sie die Bronzemedaille. Ihr Ergebnis unterstreicht die starke Konkurrenz aus dem Heimatland des Grand-Prix-Events in Everett.

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Technische Hürden und Sprünge

Ilja Tschebotenko hatte im Kurzprogramm noch beim dreifachen Salchow gestürzt. In der Kür gelang der schwierige Sprung nur mit Mühe, konnte aber stehen bleiben. Dies demonstrierte die Anpassungsfähigkeit der Athleten unter Druck.

Der Wurf blieb jedoch aus. Ilja Tkachenko beendete die Figur nach nur einer Umdrehung auf beiden Beinen. Ilja Tschebotenko reagierte überrascht auf den Vorfall und verwies auf die Einzigartigkeit des Moments. Sie erklärte, dass dies noch nie zuvor in ihrer Karriere passiert sei.

Trotz der Abzüge durch den fehlenden Wurf blieben sie die Olympiasieger der letzten Spiele. Die Punktebalance blieb trotz technischer Mängel für den Sieg ausreichen. Die Erfahrung spielte dabei eine entscheidende Rolle.

Malinin dominiert die Herrenkonkurrenz

Ilia Malinin gewann ebenfalls bei seinem ersten Wettkampf der neuen Saison. Der 21-jährige Amerikaner setzte sich klar mit 284,31 Punkten durch. Er lag damit deutlich vor dem Italiener Daniel Grassl.

Daniel Grassl erreichte mit 274,73 Punkten den zweiten Platz. Seine Leistung war stark, konnte aber die Dominanz von Malinin nicht brechen. Der Abstand zwischen den Top-Athleten war signifikant.

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Malinin kehrte nach seinen Problemen bei den Olympischen Spielen in Italien zurück. Im Februar stürzte er bei mehreren Sprüngen und fiel auf den achten Platz zurück. Die Enttäuschung war groß für den haushohen Favoriten.

Neue technische Standards

Neun Monate später präsentierte Malinin eine vollständige Umkehr seiner Formkurve. Bei Heimspiel in Everett zeigte er vier Vierfachsprünge. Diese Technik gilt als einer der schwierigsten Elemente im modernen Eiskunstlauf.

Ein spektakulärer Rückwärtssalto rundete die Kür ab. Die Kombination aus Technik und Darbietung überzeugte die Jury. Malinin bewies, dass er wieder zu seiner alten Stärke gefunden hat.

Die Abwesenheit der absoluten Topkonkurrenz bei diesem Grand-Prix in Everett ist bemerkenswert. Dennoch zeigen die Ergebnisse, dass das Niveau im Eiskunstlauf weiterhin hoch ist. Die kommenden Wettbewerbe werden diese Dynamik weiter verstärken.