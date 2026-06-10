Isac Lidberg: Warum ich mich für die Rückennummer 3 entschieden habe

Isac Lidberg ist der neue Mittelstürmer von Borussia Mönchengladbach. Er hat einen Vertrag bis 2030 und wird bei den Fohlen der erste Mittelstürmer sein, der mit der Rückennummer 3 auf Torejagd gehen wird. Im Interview mit dem vereinseigenen Fohlen-TV hat er verraten, warum er sich für die Nummer 3 entschieden hat - und wer da sein großes Vorbild ist.

Am Dienstag gab Gladbach die Verpflichtung von Isac Lidberg von Darmstadt 98 bekannt. Der Stürmer erhält einen Vertrag bis 2030. Lidberg wird bei den Fohlen der erste Mittelstürmer sein, der mit der Rückennummer 3 auf Torejagd gehen wird.

Im Interview mit dem vereinseigenen Fohlen-TV hat der Schwede nun verraten, warum er sich für die Nummer 3 entschieden hat - und wer da sein großes Vorbild ist. Lidberg sagte, es ist eine coole Nummer. Als er aufgewachsen ist, hat er bei Ghana den Stürmer Gyan gesehen. Er hat eine Menge Tore geschossen und die Nummer 3 getragen.

Mir hat das gefallen, dass ein Stürmer mit der 3 gespielt hat. Als er gesehen hat, dass die bei Borussia frei war, wollte er sie sofort haben. Lidbergs Stürmer-Idol heißt Asamoah Gyan, der für Ghana in 107 Länderspielen 51 Tore erzielte. Gyan nahm an drei Weltmeisterschaften teil (2006, 2010 und 2014).

Insgesamt kommt er auf sechs WM-Treffer - einer gelang ihm dabei beim 2:2 im Gruppenspiel gegen den späteren Weltmeister Deutschland. Sein Vater Martin Lidberg nahm dreimal als Ringer bei den Olympischen Spielen teil, war auf der Matte Weltmeister (2003) und zweimal Europameister (2000 und 2004). Wie sehr hat ihn das geprägt? Lidberg sagte, sehr stark.

In seiner Familie drehte sich schon immer alles um Sport und Training. Sein Vater hat ihn früh an einen professionellen Umgang mit dem Sport herangeführt. Viele Werte, die ihn heute auszeichnen, Disziplin, Ehrgeiz und die Bereitschaft, hart zu arbeiten, habe er von ihm mit auf den Weg bekommen. Auch ein paar Ringer-Tipps: Ich glaube, dass mir das Ringen in vielerlei Hinsicht geholfen hat.

Es hat meine Athletik, meine Balance und meine körperliche Robustheit verbessert. Dazu hat es auch meine Mentalität geprägt. Viele Eigenschaften, die mir heute auf dem Fußballplatz helfen, stammen aus dieser Zeit. Lidberg wird bei den Fohlen der erste Mittelstürmer sein, der mit der Rückennummer 3 auf Torejagd gehen wird.

Sein Stürmer-Idol ist Asamoah Gyan, der für Ghana in 107 Länderspielen 51 Tore erzielte. Sein Vater Martin Lidberg nahm dreimal als Ringer bei den Olympischen Spielen teil, war auf der Matte Weltmeister (2003) und zweimal Europameister (2000 und 2004)





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