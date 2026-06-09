Isac Lidberg wird neuer Stürmer bei Borussia Mönchengladbach

Der schwedische Angreifer Isac Lidberg wechselt vom SV Darmstadt 98 zu Borussia Mönchengladbach und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. In Mönchengladbach wird er als erster Mittelstürmer die Rückennummer 3 tragen.

Borussia Mönchengladbach hat die Verpflichtung des schwedischen Stürmer s Isac Lidberg offiziell bestätigt. Der 27-Jährige kommt vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 und unterschreibt bei den Fohlen einen Vertrag bis zum Jahr 2030.

Sportdirektor Rouven Schröder äußerte sich sehr positiv über den Neuzugang und betonte Lidbergs Torgefahr, physische Stärke und seinen aggressiven Spielstil. Schröder lobte zudem die frühzeitige und hochwertige Besetzung einer wichtigen Kaderposition. In 58 Zweitligaspielen für Darmstadt erzielte Lidberg 31 Tres und trug dort die Rückennummer sieben. Bei Gladbach wird er nun eine historische Premiere feiern, denn erstmals in der Bundesligageschichte des Vereins wird ein Mittelstürmer das Trikot mit der Nummer drei tragen.

Bisher trugen diese Rückennummer bei den Fohlen vor allem Abwehrspieler wie Ko Itakura, Michael Lang oder Andreas Christensen. Für Lidberg selbst erfüllt sich mit dem Wechsel in die Bundesliga ein Kindheitstraum. Schon als junger Fan verfolgte er die Spiele von Borussia Mönchengladbach. Das sofortige Interesse des Clubs und diebegeisterung über die Möglichkeit, für einen solchen traditionsreichen Klub zu spielen, machten die Entscheidung für ihn leicht.

Zudem hofft er, durch starke Leistungen in der Bundesliga wieder in den Fokus der schwedischen Nationalmannschaft zu rücken, nachdem er die WM-Teilnahme verpasst hatte. Bisher absolvierte er drei A-Länderspiele für Schweden





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