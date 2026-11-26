Der rätselhafte Defekt am Frontflügel kostete Isack Hadjar in Las Vegas ein starkes Ergebnis: Der Red-Bull-Pilot erklärt, warum sein Flügel plötzlich auseinanderbrach

Der rätselhafte Defekt am Frontflügel kostete Isack Hadjar in Las Vegas ein starkes Ergebnis: Der Red-Bull-Pilot erklärt, warum sein Flügel plötzlich auseinanderbrachist teilweise aufgeklärt:"Die genaue Ursache wird noch untersucht, aber er ist im Grunde von selbst zerbrochen", bestätigt der Franzose, dass es keinen Kontakt mit einem anderen Auto oder der Mauer gab.

Der mysteriöse Defekt am Frontflügel passierte in Runde 26 und kam für Hadjar völlig überraschend.

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"Das ist natürlich extrem ... so etwas möchte man hier ganz sicher nicht erleben", meint der Red-Bull-Pilot, "Ich glaube, es war einfach ein unglücklicher Zeitpunkt", spielt der 22-Jährige auf eine Bodenwelle in der Anbremsphase vor Kurve 5 an. "In dem Moment, als ich das System schloss - genau zum Zeitpunkt des Stoßes -, kam alles so unglücklich zusammen, dass der Frontflügel dem nicht standhalten konnte.