Isack Hadjar vor Verstappen: Mit Katar-Qualifying trotzdem unzufrieden
Trotz seines Qualifying-Sieges gegen Max Verstappen gesteht Isack Hadjar, dass er mit seinem Q3 in Katar alles andere als zufrieden ist
Trotz seines Qualifying-Sieges gegen Max Verstappen gesteht Isack Hadjar, dass er mit seinem Q3 in Katar alles andere als zufrieden ist"Mit dem Auto bin ich zufrieden", so Hadjar,"nur fehlen uns halt sechs Zehntel.
Und wenn du mir sagst, dass das mit dem verfügbaren Grip das Maximum ist? Oh weia.
"Verstappen und Hadjar hatten beide in den Freien Trainings mit dem RB22 zu kämpfen. "Ich weiß nicht, was auf seiner Seite der Garage los war", erklärt der 22-Jährige. "Aber wir hatten beide das gesamte Wochenende über mit dem Auto zu kämpfen. Die Rundenzeiten lagen immer eng beieinander.
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