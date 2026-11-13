Isaiah Likely Glanz gegen Baltimore Ravens Krise und Manager-Fehler

Isaiah Likely dominiert für die New York Giants, während die Baltimore Ravens durch sportliche und administrative Fehler tief sinken. Analyse der aktuellen Situation.

Während Tight End Isaiah Likely seine Zeit bei den New York Giants mit herausragenden Leistungen nutzt, verstricken sich die Baltimore Ravens immer tiefer in eine sportliche und administrative Krise. Der Kontrast zwischen dem Erfolg bei den Giants und dem Niedergang des ehemaligen Arbeitgebers wird zur Metapher für die Misswirtschaft in Baltimore. Likely selbst profitiert dabei massiv von den Fehlern seiner früheren Mannschaft.

Isaiah Likely brilliert in New York

Isaiah Likely hat sich nach seinem Wechsel in die Big Apple zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensive der New York Giants entwickelt. Bei drei Jahren und 40 Millionen US-Dollar Vertragslaufzeit erscheint das Gehalt aktuell wie ein echtes Schnäppchen. In nur neun Spielen der aktuellen Saison hat der Spieler bereits neue Karriere-Bestwerte in fast allen statistischen Kategorien aufgestellt.

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Seine Produktion ist beeindruckend: Neun gefangene Pässe, 127 Receiving Yards und ein 66-Yard-Touchdown im Thursday Night Game gegen die Chicago Bears zeugen von seiner Klasse. Was in Baltimore als verzichtbar galt, erweist sich in New York als wertvolle Waffe. Die Giants sind mit der Verpflichtung hochzufrieden, während die Ravens die Konsequenzen ihres Versäumnisses schmerzlich spüren.

Baltimore rutscht ab und verpasst Playoffs

Die Baltimore Ravens kämpfen derzeit mit einer miserablen Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen. Dieses Ergebnis platziert das Team am Ende der AFC North und gefährdet die Teilnahme an den Playoffs zum zweiten Mal in Folge. Der zweimalige Super-Bowl-Champion wirkt in dieser Saison entkräftet und unstrukturiert.

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Der Fall Isaiah Likely ist dabei nur ein sichtbares Symptom für tiefere strukturelle Probleme im Management. Die Franchise, die einst als Vorzeigemannschaft galt, bröckelt gewaltig. Die Entscheidung, Likely gehen zu lassen, wird nun als eines der größten Fehler der letzten Jahre gewertet. Es offenbart eine Tendenz zur Kurzfristigkeit und Fehleinschätzung von Spielerwerten.

Missmanagement um Lamar Jackson und Tyler Linderbaum

Die Wurzeln der aktuellen Krise liegen Jahre zurück. Der Umgang mit Quarterback Lamar Jackson war von Zögerlichkeit geprägt. Jackson erhielt erst nach monatelangen Verhandlungen einen Vertrag mit bis zu 260 Millionen US-Dollar über fünf Jahre bis 2027. Die ursprüngliche Weigerung, einen vollständig garantierten Deal zu unterzeichnen, gilt rückblickend als unangemessen und unwürdig.

Ebenso problematisch war das Verhalten im Fall des Kickers Justin Tucker. Trotz schwerwiegender Vorwürfe des sexuellen Fehlverhaltens seitens mehrerer Masseurinnen hielt das Team dem Spieler zunächst die Stange. Dies geschah entgegen der offiziellen Null-Toleranz-Politik. Erst Monate später wurde Tucker entlassen. Diese moralischen und sportlichen Fehleinschätzungen haben das Vertrauen in die Führungsebene nachhaltig beschädigt.

Sportliche Fehler und verpasste Gelegenheiten

Die sportlichen Fehlentscheidungen setzen sich in der laufenden Saison fort. Im vergangenen Sommer ließen die Ravens Pro-Bowl-Center Tyler Linderbaum für eine relativ geringe Summe zu den Las Vegas Raiders ziehen. Diese Entscheidung schwächte die Offensive Line massiv, insbesondere da Quarterback Lamar Jackson anfällig für Verletzungen war. Der Abgang hinterließ eine kritische Lücke.

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Nach den Ausfällen von Jovaughn Gwyn und Ethan Pocic versuchte General Manager Eric DeCosta verzweifelt, zu reagieren. Er sicherte sich Cam Jurgens von den Minnesota Vikings für einen Zweit- und einen Füntrundenpick sowie Andrew Vorhees und einen Sechstrundenpick von den Detroit Lions für Ryan Neuzil. Doch diese Maßnahmen kamen zu spät.

Folgen für Lamar Jackson und die Offensive Line

Lamar Jackson verletzte sich nach seiner Rückkehr von einer Knöchelverletzung prompt an seiner Wurfhand und fällt für den Rest der Saison aus. Die Frage, ob die Verstärkungen der Offensive Line ausreichen, ist akut. Cam Jurgens kostet das Team 68 Millionen US-Dollar für vier Jahre, was die Ausgaben für diese Position im Ligavergleich 2026 nur auf Rang 27 bringt.

Diese finanzielle Knappheit stellt sich als taktischer Irrtum heraus. Die Professionalität im Front Office scheint seit der Trennung von Head Coach John Harbaugh gelitten zu haben. Eine peinliche Episode jüngst war die versehentliche Nichtberufung von Free Agent Jake Moody in den Hauptkader nach der Verletzung von Kicker Tyler Loop. Solche Fehler untergraben die Glaubwürdigkeit des Teams weiter. Die Rückkehr zum alten Glanz erscheint weiterhin fern.