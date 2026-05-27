Ischämie ohne Koronarobstruktion: Leitlinien für die Diagnostik und Therapie von ANOCA/INOCA

Ein Überblick über die Pathomechanismen, diagnostischen Verfahren und therapeutischen Optionen bei Myokardischämie ohne obstruktive Koronararterienstenosen (ANOCA/INOCA).

Die myokardiale Ischämie ohne obstruktive Koronararterienstenosen ( ANOCA / INOCA ) stellt eine heterogene Erkrankungsgruppe dar, deren Diagnostik und Therapie besondere Herausforderungen an Kliniker stellt. Anders als bei der klassischen koronaren Herzkrankheit mit angiographisch sichtbaren Stenosen liegt hier keine makroskopische Obstruktion vor, sodass die Pathomechanismen auf Ebene der Mikrozirkulation oder der Gefäßregulation gesucht werden müssen.

Epidemiologische Daten deuten darauf hin, dass ANOCA/INOCA insbesondere bei Frauen, aber auch bei Männern mit kardiovaskulären Risikofaktoren wie Diabetes, Hypertonie oder metabolischem Syndrom gehäuft auftritt. Die Prognose ist nicht benign - das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse und Beeinträchtigung der Lebensqualität ist signifikant erhöht. Die zugrundeliegenden Pathomechanismen lassen sich in drei Hauptkategorien unterteilen: koronare mikrovaskuläre Dysfunktion (CMD), epikardiale oder mikrovaskuläre Vasospasmen sowie nicht-ischämische Ursachen wie Myokardbrücken oder erhöhte ventrikuläre Nachlast.

Bei der CMD liegt eine gestörte Vasodilatationsfähigkeit der Arteriolen vor, häufig im Rahmen von endothelialer Dysfunktion, oxidativem Stress oder Inflammation. Vasospastische Formen äußern sich als Prinzmetal-Angina oder spastische mikrovaskuläre Angina, wobei Nikotin, Stress oder Kälte als Trigger wirken können. Die Differenzierung dieser Mechanismen ist entscheidend, da sich die Therapie danach richtet.

Zur Diagnosesicherung werden neben der invasiven Koronarangiographie spezielle Tests wie die intrakoronare Acetylcholin-Provokation zur Detektion von Vasospasmen oder die Messung der koronaren Flussreserve (CFR) und des mikrovaskulären Widerstandsindex (IMR) empfohlen. In der nicht-invasiven Bildgebung können die kardiale MRT mit myokardialem Perfusionsimaging oder die Positronenemissionstomographie (PET) hilfreich sein. Leitlinienalgorithmen schlagen ein schrittweises Vorgehen vor, um die zugrundeliegende Störung zu identifizieren.

Die therapeutischen Strategien zielen auf die jeweilige Pathophysiologie ab: Bei dominierender CMD stehen Risikofaktormodifikation (Lipidsenkung mit Statinen, Blutdruckeinstellung, Nikotinkarenz) sowie antianginöse Medikamente wie Calciumkanalblocker oder Ranolazin im Vordergrund. Bei vasospastischer Angina sind Kalziumantagonisten und Nitrate die Mittel der ersten Wahl, ergänzt durch Lebensstiländerungen. Eine spezifische Therapie mit ACE-Hemmern oder AT1-Antagonisten kann die endotheliale Funktion verbessern. In jedem Fall ist eine individuelle, symptomorientierte Betreuung notwendig, da viele Patienten trotz optimierter Therapie persistierende Symptome aufweisen.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Psychokardiologie kann sinnvoll sein, um somatoforme Komponenten zu adressieren





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