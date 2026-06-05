Informationen über die Teilnahme an der 'Olé Party'-Show und dem Inselfieber-Festival, einschließlich Tickets und Wettervorhersage.

Isi Glück , bekannt aus der TV-Show ' Olé Party ', wird auch im Jahr 2026 auftreten, und zwar am Inselfieber-Festival in Gelsenkirchen. Tickets für die regulären Veranstaltungen kosten 39,90 Euro, während größere Gruppen mit dem Mannschafts-Ticket (11 Tickets für den Preis von 10) sparen können.

Das Festival findet auf dem Freigelände der Rudolf Weber-ARENA in Oberhausen statt. Wer mit dem Auto anreist, erreicht die Location über das Oberhausener Straßennetz und die Autobahn A42 (Abfahrt 'Neue Mitte'). Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Rudolf Weber-ARENA ebenfalls gut erreichbar: Die Haltestelle 'Neue Mitte' befindet sich direkt vor der Tür. Durch das Ticket ist die Anfahrt mit dem ÖPNV in der zweiten Klasse im VRR-Gebiet inklusive.

Mitte Juni ist in Oberhausen mit sommerlich warmem Wetter zu rechnen, aber es könnte wechselhaft werden und im Sommer kommt es häufig zu Gewittern. Zwiebel-Look ist hier also die beste Option, um flexibel auf Sonne, Wind und plötzliche Regengüsse vorbereitet zu sein. Eine konkrete Wettervorhersage kann erst kurz vor dem Festival getätigt werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entertainment Weather Isi Glück Olé Party Inselfieber-Festival Tickets Mannschafts-Ticket Freigelände Rudolf Weber-ARENA Oberhausen Sommerwetter Gewitter Zwiebel-Look Wettervorhersage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gewinnspiel: 2x VIP-Tickets für das Red Bull Erzbergrodeo 2027 - Hard-EnduroJetzt den SPEEDWEEK.com-Newsletter abonnieren und mit etwas Glück das härteste Enduro-Spektakel der Welt hautnah erleben – inklusive VIP-Tickets und Helikopter-Ride.

Read more »

„Rock am Ring“ 2026: Tickets, Termin, Line-up – alle Infos zum Festival„Rock am Ring“ kehrt auch 2026 wieder mit einer neuen Ausgabe zurück. Hier erfahren Sie mehr zum Termin, zu den Tickets und zum Line-up des Festivals.

Read more »

Der Siebenschläfertag: Wettervorhersage für die BauernDer 27. Juni ist im Volksmund als Siebenschläfertag bekannt. Über diesen Tag gibt es auch eine bekannte Bauernregel, die besagt, dass das Wetter in den kommenden sieben Wochen so bleibt, wie es am Siebenschläfertag war.

Read more »

Festival abgesagt: Was passiert mit Tickets und Reisekosten?Wenn ein Festival kurzfristig abgesagt wird, haben Besucher oft nutzlose Tickets. Eine Rechtsanwältin erklärt, worauf Gäste finanziell hoffen können - und was sie selbst tragen müssen.

Read more »