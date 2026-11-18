Eine Pew-Studie prognostiziert, dass der Islam 2035 das Christentum als größte Religion ablöst, getrieben durch Demografie und Geburtenraten in Subsahara-Afrika.

Das Pew Research Center prognostiziert einen historischen Wandel in der globalen Religionslandschaft. Demnach könnte der Islam bereits im Jahr 2035 das Christentum als größte Weltreligion ablösen. Diese Entwicklung basiert auf einer langfristigen Analyse der demografischen Daten weltweit.

Zahlen und Fakten zur religiösen Verschiebung

Die aktuellen Prognosen des renommierten amerikanischen Forschungsinstituts zeichnen ein klares Bild der künftigen Verteilung. Im Jahr 2035 wird die Zahl der Muslime weltweit auf 2,57 Milliarden ansteigen, während die Christenanzahl bei 2,52 Milliarden liegen wird. Der Vorsprung des Islam dürfte in der Folge weiter wachsen.

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Bis ins Jahr 2070 vertieft sich diese Schere deutlich noch mehr. Dann werden 3,64 Milliarden Menschen den islamischen Glauben praktizieren, im Vergleich zu knapp drei Milliarden Christen. Diese Zahlen markieren den quantitativen Umbruch, der sich in den kommenden Jahrzehnten abzeichnet und die globale religiöse Architektur neu definiert.

Demografie und Geburtenraten als Haupttreiber

Der wichtigste Faktor für diese Entwicklung ist die reine Demografie. In Subsahara-Afrika wächst die Bevölkerung besonders rasant an. In dieser Region sind sowohl der Islam als auch das Christentum stark verbreitet, was die Dynamik weiter beschleunigt.

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Ein entscheidender Unterschied liegt in der Fruchtbarkeit. Muslimische Frauen bekommen im Schnitt 3,1 Kinder, während Nichtmusliminnen durchschnittlich nur zwei gebären. Dieses Gefälle sorgt für ein anhaltendes Wachstum der muslimischen Bevölkerung auf globaler Ebene.

Zusätzlich trägt das niedrigere Durchschnittsalter der Muslime zum weiteren Anstieg bei. Eine jüngere Bevölkerung führt automatisch zu mehr Geburten in absoluten Zahlen, selbst wenn die Rate pro Frau sinken sollte. Dies festigt den Trend der demografischen Verlagerung.

Transformation Europas und Nordamerikas

Auch Europa verändert sich durch Migration und出生rates strukturell. Die Forscher erwarten, dass in den kommenden Jahrzehnten rund 27 Millionen Muslime nach Europa einwandern. Dies führt zu einem signifikanten Wandel im religiösen Gefüge des Kontinents.

Bis 2070 könnte der Bevölkerungsanteil der Muslime in Frankreich auf 20 Prozent steigen. In Schweden wird mit 19 Prozent gerechnet, und in der Schweiz auf gut zwölf Prozent. Gleichzeitig verliert Europa seinen traditionellen christlichen Charakter, da die Zahl der Christen von rund 500 Millionen auf nur noch 324 Millionen sinkt.

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Jeder dritte Europäer dürfte dann konfessionslos sein. Auch in den USA verändert sich das Bild dramatisch. Selbst in den traditionell religiösen Vereinigten Staaten könnte es 2070 keine christliche Bevölkerungsmehrheit mehr geben, wenn 41 Prozent der Amerikaner ohne Religionszugehörigkeit leben.

Andere Religionen und Unsicherheiten der Prognose

Neben Islam und Christentum entwickeln sich andere Glaubensrichtungen unterschiedlich. Das Judentum gewinnt zwar Anhänger und wächst leicht an, doch der Buddhismus verliert zunehmend an Boden. Besonders in Japan, Südkorea und China wenden sich junge Menschen von den religiösen Traditionen ihrer Eltern ab.

Die Forscher betonen jedoch, dass es sich um keine garantierten Vorhersagen handelt. Kriege, wirtschaftliche Krisen, veränderte Migrationsströme und gesellschaftliche Umbrüche könnten die Trends verschieben. Auch eine stärkere Abkehr vom Glauben innerhalb muslimischer Familien würde die Zahlen beeinflussen.

Die Studie dient als Indikator für demografische Kräfte, die die globale Kultur formen. Sie zeigt, wie Bevölkerungswachstum und Migration die religiöse Landschaft neu ordnen. Die genauen Entwicklungen hingen von zahlreichen politischen und sozialen Faktoren ab, die schwer vorhersehbar sind.