Islamisches Opferfest 2026: Bedeutung, Bräuche und Regeln in Deutschland

Erfahren Sie alles über das islamische Opferfest (Eid al-Adha/Kurban Bayramı): Termin 2026, religiöse Bedeutung, Opferbrauch, Schächtverbot in Deutschland und Feiertraditionen.

Das islamische Opferfest , auf Türkisch Kurban Bayramı und auf Arabisch Eid al-Adha genannt, ist das höchste Fest im Islam. Es wird weltweit von Muslimen gefeiert und markiert den Höhepunkt der Pilgerfahrt nach Mekka, des Haddsch.

Die Feierlichkeiten erstrecken sich über vier Tage. Im Jahr 2026 beginnt das Opferfest am Abend des 26. Mai und endet am 30. Mai.

Das Fest gedenkt der Geschichte des Propheten Ibrahim, der nach islamischer Überlieferung bereit war, seinen Sohn Ismael auf Geheiß Allahs zu opfern. Da Allah jedoch von der Opferung absah, opferte Ibrahim stattdessen einen Widder zum Dank. Aus diesem Grund sehen viele strenggläubige Muslime es als ihre Pflicht an, zu diesem Anlass ein Tier zu opfern und das Fleisch zu verteilen.

Allerdings ist die Frage, ob es sich tatsächlich um eine verpflichtende Handlung handelt, unter Islam-Gelehrten umstritten. Manche interpretieren es als empfohlen, andere als obligatorisch. Die Opferung selbst erfolgt oft durch rituelles Schächten, bei dem dem Tier bei vollem Bewusstsein die Kehle durchgeschnitten wird. Dies steht in der Kritik von Tierschützern, da es als besonders qualvoll für das Tier angesehen wird.

In Deutschland ist die rituelle Schlachtung ohne Betäubung grundsätzlich verboten, gemäß dem Tierschutzgesetz. Ausnahmegenehmigungen aus religiösen Gründen können jedoch in Einzelfällen erteilt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Schlachtung den religiösen Vorschriften entspricht und keine unnötigen Schmerzen verursacht. Diese Ausnahmen sind jedoch streng reglementiert und werden von den zuständigen Behörden geprüft. Viele Muslime in Deutschland nutzen daher die Möglichkeit, Fleisch aus dem Ausland zu importieren oder spenden Geld für Opfertiere in anderen Ländern, anstatt selbst zu schlachten.

Das Opferfest beginnt traditionell mit dem morgendlichen Gebet in der Moschee. Anschließend besuchen die Familien die Gräber ihrer Verstorbenen, um Bittgebete zu sprechen. Der Rest des Tages steht im Zeichen des Feierns, Essens und Trinkens. Die Gläubigen beglückwünschen sich gegenseitig mit dem Ausdruck Eid Mubarak, was gesegnetes Fest bedeutet.

Es ist üblich, neue Kleidung zu tragen und Süßigkeiten zu verteilen. In vielen muslimisch geprägten Ländern ist das Opferfest ein öffentlicher Feiertag, in Deutschland jedoch nicht. Dennoch haben Muslime in einigen Bundesländern die Möglichkeit, an diesem Tag unbezahlt freizunehmen oder ihre Kinder vom Schulunterricht befreien zu lassen. Die sozialen Aspekte des Festes sind ebenfalls wichtig: Ein Drittel des Fleisches wird für die eigene Familie behalten, ein Drittel an Verwandte und Freunde verschenkt und ein Drittel an Bedürftige gespendet.

Diese Verteilung soll die Gemeinschaft stärken und die Solidarität mit den Armen fördern. In den letzten Jahren hat das Opferfest auch in Deutschland mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten, und viele Städte erlauben zeitlich begrenzte Gebetsräume oder Versammlungen auf öffentlichen Plätzen. Trotz der Kontroversen um das Schächten bleibt das Fest für Muslime ein zentrales religiöses Ereignis, das die Hingabe zu Allah und die Nächstenliebe symbolisiert.

Die deutsche Gesellschaft zeigt sich zunehmend offen für interkulturelle Begegnungen, und es gibt immer mehr Angebote, die das Verständnis für islamische Traditionen fördern. Für die Zukunft bleibt abzuwarten, wie sich die Diskussion um Tierwohl und Religionsfreiheit weiterentwickelt und ob alternative Opfermethoden, wie etwa die Geldspende an Hilfsorganisationen, an Bedeutung gewinnen





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