Islamismus und Radikalisierung: Kontroverse Diskussion im Markus Lanz‑Talk

Markus Lanz thematisierte im Talk mit Experten die zunehmende Radikalisierung unter muslimischen Jugendlichen, kritisierte patriarchale Strukturen, Kinderehen und Ehrenmorde und beleuchtete die gespaltene Haltung muslimischer Stimmen in Deutschland.

Am Dienstagabend sprach Markus Lanz in seiner Talkshow das brisante Thema Islamismus und die wachsende Radikalisierung unter muslimischen Jugendlichen an. Die Integration sbeauftragte von Berlin‑Neukölln, Güner Balci, warf ein besonders alarmierendes Bild auf: junge Männer, die ihrer Zeit deutlich voraus sind, aber gleichzeitig antiquierte Rollenbilder aus vergangenen Jahrhunderten tragen.

Sie warnte davor, dass das patriarchale Weltbild inzwischen in deutschen Schulen sei und dort kleine Mädchen bereits vor erzwungenen Eheschließungen bei einer Rückkehr in die Heimat gewarnt werden. Der ARD‑Reporter Sascha Adamek ging sogar noch weiter und schätzte, dass bis zu einer Million Muslime in Deutschland für eine Radikalisierung anfällig seien. Er sprach von einer systematischen Unterwanderung durch islamistische Strukturen, die insbesondere in den Schulen und bei jungen Menschen spürbar würde. Lanz ließ die Diskussion nicht ohne Konsequenz auslaufen.

Er prangerte Kinderehen, Ehrenmorde und Blutgeldzahlungen als Ausdruck eines tief verwurzelten, islamistisch geprägten Milieus an und verwies darauf, dass fünf seiner ehemaligen Schüler aus Nordrhein‑Westfalen bereits dem IS in Syrien beigetreten seien. Die damalige Berliner Politikerin Kaddor kritisierte jedoch die Art und Weise, wie manche Medienszenarien dargestellt wurden, und verwies auf ein Foto, das eine innige Umarmung einer Spitzenpolitikerin mit einem bekannten muslimischen Aktivisten zeigte.

Sie warb zwar für Aufmerksamkeit, zeigte jedoch zugleich, dass die Warnungen des Verfassungsschutzes vor einer ständigen Unterwanderung durch islamistische Gruppierungen nicht alle Beteiligten überraschten, jedoch betonte sie nachdrücklich: "Ich bin nicht die Islampolizei!

". Ein weiteres Interview mit der Journalistin und Aktivistin Kohla Maryam Hübsch verdeutlichte die emotionale Kluft, die viele Muslime gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft empfinden. Hübsch beklagte eine zunehmende Entfremdung und erinnerte daran, dass während der letzten Fußballweltmeisterschaft zahlreiche muslimische Fans die deutsche Nationalmannschaft lautstark unterstützt hatten, sie nun jedoch Stimmen hörte, die wollten, dass Deutschland verliert. Ihrer Meinung nach sei der radikale Islam ein Randphänomen, das mit Zwangsheiraten und einer parallelen Justiz verglichen werden könne.

Sie betonte, dass die überwiegende Mehrheit der Muslime in Deutschland friedliebend sei und das Kopftuch aus Liebe zu Gott trage. Verbote für das Kopftuch bei kleinen Mädchen halte sie für nicht nachhaltig, denn solche Regelungen würden das Problem der Armut nicht lösen, sondern nur oberflächliche Symptome bekämpfen. Zum Abschluss brachte Lanz ein abschließendes Gespräch mit einem strenggläubigen Muslim ein, der berichtete, dass er seiner vollständig verschleierten Ehefrau den Weg frei mache, indem er sie meterweit hinter sich herlaufen lasse.

Auf die Frage, warum man nicht in ein Land wie Saudi‑Arabien ziehe, das als Vorbild für islamische Lebensweisen gilt, erwiderte der Mann, er sei bereits dort gewesen, dort aber ausgewiesen worden. Dieses Gespräch veranschaulichte auf eindrückliche Weise die Spannungen zwischen einem westlichen Lebensstil und einer aus seiner Sicht dekadenten westlichen Kultur, die für manche Muslime attraktiv, für andere jedoch ein Ausgrenzungsmechanismus sei





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