Islamistischer Anschlag auf Demonstration in München

Ein 24-jähriger Afghane fuhr am Abend in eine Gruppe von Demonstranten in München. Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv aus. Die Zahl der Verletzten stieg auf 36, darunter zwei lebensgefährlich Verletzte, darunter ein zweijähriges Kind.

München erlebte am Abend einen erschreckenden Anschlag , als ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Gruppe von Demonstranten fuhr. Die Polizei geht von einem islamistischen Motiv des Täters aus. Der Mann soll „Allahu Akbar“ gerufen und nach der Tat gebetet haben. In seiner Vernehmung räumte er ein, bewusst in die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Demonstration szugs gefahren zu sein. Die Zahl der Verletzte n stieg laut Polizei auf 36.

Darunter sind zwei lebensgefährlich Verletzte, darunter ein erst zwei Jahre altes Kind. Die Verletzten sind zwischen zwei und 60 Jahren alt, vier Opfer sind weiblich, der Großteil männlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte den Unglücksort am Tag nach der Tat und sagte: „Die Brutalität dieser Tat wühlt uns auf, macht fassungslos!“ Die Ermittler sehen bisher keine Hinweise darauf, dass der 24-Jährige in ein Netzwerk eingebunden war. Es gibt auch keine Spuren zu einer Verbindung zum Beispiel zur Terrororganisation Islamischer Staat oder zu weiteren Beteiligten. Die Aussagen des Täters deuten jedoch auf eine religiöse Motivation hin. Weitere Details zu den Äußerungen während der Vernehmung wollte die Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann, nicht nennen. Weitere Ermittlungen konzentrieren sich auf den Inhalt des Smartphones des Fahrers, das größtenteils in der afghanischen Amtssprache Dari geschrieben ist. Die Generalstaatsanwaltschaft wird nun Haftbefehl wegen versuchten Mordes in 36 Fällen beantragen. Zudem bestehe ein Verdacht auf gefährliche Körperverletzung und einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Wegen einer bislang nicht erkennbaren Verbindung zu einer terroristischen Vereinigung werde derzeit nicht wegen Mitgliedschaft in einer solchen ermittelt. Entscheiden werde über eine Untersuchungshaft am Nachmittag ein Ermittlungsrichter. Nach Angaben des Münchner Polizeivizepräsidenten Christian Huber hatte der 24-Jährige erst ein Polizeifahrzeug überholt, dann „Gas gegeben und ist dann in das Ende der Versammlung gefahren“. Dabei wurden auch Teilnehmer der von mehreren Polizeiwagen gesicherten Demonstration der Gewerkschaft Verdi vom Auto des Täters überfahren. Bei der Festnahme des Afghanen hatte die Polizei auch auf seinen Wagen geschossen. „Der Täter wurde dabei aber nicht getroffen und durch den Schuss auch nicht verletzt“, hieß es. Den Beamten sei es gelungen, den Täter aus dem Auto zu ziehen, obwohl dieser noch versucht habe, erneut Gas zu geben. Das Auto gehörte laut Polizei dem Fahrer. Der Afghane hatte sich nach Angaben der Ermittler zuletzt rechtmäßig in Deutschland aufgehalten. Die ersten Angaben zu seinem Aufenthaltsstatus und möglichen Vorstrafen des Fahrers mussten im Nachhinein korrigiert werden, weil es in der „Chaosphase“ nach dem Vorfall selbst zu Fehlkommunikation kam. Inzwischen ist klar, dass nicht wegen Ladendiebstahls oder Drogendelikten gegen ihn ermittelt worden sei, sondern dass er selbst derartige Delikte in seiner Tätigkeit als Ladendetektiv zur Anzeige gebracht hatte. Die Ermittler sehen keine Anhaltspunkte für psychische Probleme, die Auswirkungen auf die Tat gehabt hätten. Deshalb werde auch nicht beantragt, den Mann vorläufig in der psychiatrischen Unterbringung aufzunehmen. Der 24-Jährige war nach Auskunft der Behörden bislang nicht vorbestraft. Es habe nur einmal in Bayern ein Verfahren wegen Arbeitsamtsbetrugs gegeben. Er habe sich arbeitslos gemeldet, dann eine Tätigkeit begonnen und sich nicht rechtzeitig wieder abgemeldet. Das Verfahren sei gegen eine Geldauflage eingestellt worden, weil es nur ein sehr kurzer Zeitraum gewesen sei. Dies sei das einzige Ermittlungsverfahren in Bayern gewesen, das es gab. Das lebensgefährlich verletzte zweijährige Mädchen befindet sich auf der Intensivstation im Haunerschen Kinderspital. Am LMU Klinikum wurden an den beiden Standtorten Großhadern und Innenstadt insgesamt 14 Verletzte behandelt. Einige Patienten waren schwer verletzt, vier mussten den Angaben zufolge umgehend operiert werden





