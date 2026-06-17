Islamistischer Hintergrund bei 100.000-Euro-Raub in Berlin-Marzahn vermutet

Bei einem brutalen Raubüberfall in einer Marzahner Wohnung erbeuteten vier Täter sechsstelligen Bargeldbetrag. Ein Täter wurde gefasst und ist bereits wegen islamistischer Propaganda bekannt. Ermittler sehen einen islamistischen Motivverdacht.

Ein dramatischer Raubüberfall in einer Marzahner Plattenbauwohnung hat sich zu einem islamistisch motivierten Tatverdacht entwickelt. Vier maskierte Täter stürmten am vergangenen Freitag eine Wohnung im 17.

Stock eines Hochhauses an der Poelchaustraße in Berlin-Marzahn. Sie täuschten einen Polizeieinsatz vor, riefen "Aufmachen!

" und sprühten anschließend Reizgas. Die brutalen Angreifer attackierten die Familie N. und K. mit Messern und einer Pistole. Ihr Ziel war offenbar ein hoher Bargeldbetrag, den sie in einem Schrank im Schlafzimmer fanden und raubten. Die Täter verletzten dabei den Vater und die Mutter, bevor sie mit der Beute, einem sechsstelligen Summe, flüchteten.

Ein Sohn des Ehepaares leistete jedoch massiven Widerstand und konnte einen der Räuber festhalten, bis die Polizei eintraf. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den 18-jährigen Deutsch-Mazedonier Jasin D., der den Behörden bereits wegen Diebstahls, Beleidigung und des Verbreitens von Propagandamitteln bekannt ist. Konkret soll er sogenannte Nashids, religiöse islamische Gesänge, die oft von extremistischen Gruppen zu Propagandazwecken genutzt werden, im Internet verbreitet haben.

Die Ermittler des Landeskriminalamts Berlin werteten zudem einen Chatverlauf auf seinem Handy aus, in dem er äußerte, nach Afghanistan auswandern und sich dort am bewaffneten Kampf beteiligen zu wollen. Diese Angaben deuten auf einen islamistischen Hintergrund der Tat hin. Während die drei anderen Täter flüchten konnten, führte der Hinweis des Sohnes zu einem zweiten Verdächtigen: dem 17-jährigen Russen Mansur D., der in Grosny in Tschetschenien geboren wurde.

Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung an der Straße Alt-Friedrichsfelde wurde er jedoch nicht angetroffen. Mansur D. ist der Polizei bereits wegen einer Vielzahl von Delikten bekannt, darunter gefährliche Körperverletzung, Vergewaltigung, Schutzgelderpressung, Diebstahl, Drogenhandel und Sachbeschädigung. Laut Ermittlern soll er früher geäußert haben, sich dem islamistischen Kampf anschließen zu wollen. Er wird weiterhin gesucht.

Die Tat selbst hinterließ deutliche Spuren, wie ein Foto vom Hausflur zeigt, auf dem getrocknete Blutreste zu erkennen sind. Die Familie, die offenbar für eine Hochzeit sparte, gab an, das Geld stamme aus den Einnahmen mehrerer Restaurants eines Bekannten. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern und der genauen Motivlage dauern an





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