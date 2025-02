Islamistischer Messerangriff in Villach: 14-Jähriger stirbt

Ein 23-jähriger syrischer Mann hat am Samstagnachmittag in Villach, Österreich, wahllos auf Passanten gestochen. Ein 14-jähriger Junge starb an seinen Verletzungen. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Die Polizei geht von einem islamistischen Anschlag mit Bezug zum IS aus.

Die Messerattacke in Villach , Österreich , die ein Todesopfer und mehrere Verletzte forderte, wurde laut den Ermittlern von einem islamistischen Attentäter verübt. Innenminister Gerhard Karner erklärte am Sonntag vor Journalisten in der Stadt im Bundesland Kärnten: „Es handelt sich hier um einen islamistischen Anschlag mit IS-Bezug.“ IS steht für die Terrormiliz Islamischer Staat . Der Täter habe sich offenbar in kurzer Zeit im Internet radikalisiert, sagte der Minister.

Am Samstagnachmittag stüsste ein 23-jähriger syrischer Mann nach Angaben der Polizei wahllos auf Passanten im Zentrum der Stadt im südlichen Bundesland Kärnten. Ein 14 Jahre alter Junge starb. Fünf weitere Personen wurden verletzt. Drei der Opfer werden intensivmedizinisch behandelt. Nach Angaben der Polizei war die Tatwaffe ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Der Angriff wurde von einem Essenslieferanten gestoppt, der den Verdächtigen mit seinem Fahrzeug anfuhr. Kurz darauf wurde der Angreifer von der Polizei festgenommen. \Der 42-jährige Essenslieferant aus Syrien, der die Attacke aufhielt, berichtet der „Kleinen Zeitung“, dass in der Aufregung zunächst andere Augenzeugen dachten, er sei der Angreifer und schlugen auf sein Auto ein. „Natürlich habe ich jetzt Sorge, dass die Menschen Schlechtes über uns denken, aber wir sind nicht so“, sagte er über seine syrischen Landsleute in Österreich. Die Attacke in Villach passierte zwei Tage nach dem Anschlag von München mit zwei Toten und Dutzenden Verletzten. Auch die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass die Tat des 24-jährigen Verdächtigen aus Afghanistan einen islamistischen Hintergrund hat.





