Welche Rolle spielt der Iran beim mutmaßlichen Anschlagsplan gegen die Synagoge in Köln? Wie sich der Terror in Europa verändert.

Welche Rolle spielt der Iran bei dem mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Synagoge in Köln? Wie sich der islamistische Terror in Europa verändert - die Hintergründe.

Direkt gegenüber dem Rathenauplatz, auf dem sich tagsüber viele Menschen tummeln, steht die große Kölner Hauptsynagoge. War hier oder anderswo in der Nähe des jüdischen Gotteshauses in einer Nacht im März ein Islamist mit einem Sprengsatz unterwegs, den er am Ende doch nicht zündete? Davon gehen die Ermittler derzeit aus. Viel hat die Behörde bislang nicht bekannt gegeben über die beiden Verdächtigen, die jetzt in Untersuchungshaft sitzen.

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Aber einige Details lassen aufhorchen: Die zwei Iraker Mostafa Al-R. und Ameer J. - 31 und 34 Jahre alt - sollen Mitglied in einer inländischen" Steckt etwa das iranische Regime hinter dem mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Kölner Synagoge? Auf welche Weise? Und was sagt das über den islamistischen Terror in Europa aus?