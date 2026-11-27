Der isländische Ex-Torwart Ingvar Jónsson ist im Alter von 37 Jahren verstorben. Vikingur Reykjavík bestätigt den Tod nach kurzer Krebserkrankung und trauert um den Nationalspieler.

Die isländische Fußballwelt steht unter Schock: Der ehemalige nationale Torwart Ingvar Jónsson ist im Alter von 37 Jahren verstorben. Sein ehemaliger Verein Vikingur Reykjavík bestätigte den Tod am Donnerstag offiziell und trauert öffentlich um einen ihrer Spieler und eine Ikone des isländischen Fußballs.

Tödliche Diagnose und kurzer Kampf gegen Krebs

Die Tragödie nahm ihren konkreten Lauf, als die isländische Tageszeitung Morgunblaðið berichtete, dass bei Ingvar Jónsson im Mai ein bösartiger Tumor diagnostiziert wurde. Sofort nach der Diagnose begann der Sportler mit einer Chemotherapie, doch die Erkrankung schritt rapide voran. Sechs Monate nach der ersten Diagnose verstarb er.

Also read Blitzeis: Tödliche Gefahr für Autofahrer auf glatten Straßen

Sein letzter Klub Vikingur Reykjavík teilte den schmerzlichen Vorgang auf der Plattform X mit. Dort hieß es, dass Ingvar Jónsson am Mittwoch, dem 25. November, im Kreise seiner Angehörigen verstorben sei. Der Verein betonte die enge Verbundenheit zu dem verstorbenen Akteur.

Tribute des Vereins und der Nationalmannschaft

Der Verein Vikingur Reykjavík äußerte in seiner Mitteilung tiefe Trauer und großes Bedauern. Sie bezeichneten Jónsson als einen lieben Freund und Teamkollegen. Die Gedanken des gesamten Vereins sowie aller Mitarbeiter und Spieler bei Víkingur seien bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Sie sprachen der Familie ihr tiefstes Beileid aus und verbreiteten ein rotes und schwarzes Herz sowie ein Foto von ihm, auf dem friedlich die Sonne untergeht.

Advertisement

Advertisement

Auch die isländische Nationalmannschaft nimmt offiziell Abschied. Auf Instagram erklärte der Verband, dass Ingvar Jónsson auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken konnte. Diese umfasste Stationen bei Njarðvík, Stjarnan und Víkingur Reykjavík in seiner Heimat Island.

Zudem spielte er für Start, Sandnes Ulf und Sandefjord in Norwegen. Im Laufe seiner Profikarriere bestritt Ingvar Jónsson insgesamt acht Länderspiele für die isländische A-Nationalmannschaft. Darüber hinaus stand er auch für die U21- und U19-Nationalmannschaften Islands im Tor und festigte seinen Ruf als talentierter Hüter.

EM-Held 2016 und verpasste WM-Qualifikation

Ingvar Jónsson ist vor allem für seine Rolle bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich in Erinnerung geblieben. Mit der Nationalmannschaft sorgte er dort für Furore, obwohl er während des eigentlichen Turniers selbst nicht zum Einsatz kam. Sein Beitrag trug maßgeblich zur historischen Viertelfinalteilnahme Islands bei.

In der Folgezeit blieb seine nationale Laufbahn von Verletzungen oder Taktikentscheidungen geprägt. In der WM-Qualifikation 2021 fehlte er bei den beiden Spielen gegen die Niederlande, in denen Island mit 0:3 und 0:4 verlor. Der isländische Fußballverband spricht nun Ingvars Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus und würdigt sein Engagement für den islandischen Sport.