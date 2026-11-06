Isländischer Bundestrainer Gíslason kritisiert WM-Planung

Alfred Gíslason warnt vor schlechter Organisation bei der Handball-WM 2027. Der Trainer äußert seine Bedenken zur Ticketvergabe und zu hohen Erwartungen an die isländische Mannschaft.

Der isländische Handball-Bundestrainer Alfred Gíslason hat seine kritischen Worte zur bevorstehenden Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland nicht hinter dem Berg gehalten. Während eines Besuchs in der Berliner Zentrale der BILD Zeitung stellte der 67-Jährige klar, dass er sich nicht in die organisatorischen Abläufe des Turniers einmischen kann oder will. Er betonte jedoch, dass die aktuellen Gerüchte um die Ticketvergabe und die Logistik ihn nicht verunsichern. Der Fokus liegt für ihn weiterhin rein auf der sportlichen Vorbereitung und der Entwicklung der Mannschaft.

Kritik an WM-Organisation und Ticketvergabe

Alfred Gíslason übt deutliche Kritik an der Art und Weise, wie mit den Tickets für die Handball-Weltmeisterschaft 2027 umgegangen wird. Er schilderte Situationen, in denen Freunde, mit denen er seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatte, plötzlich nach Karten für das Halbfinale fragten. Gíslason äußerte sein Unverständnis darüber, dass potenzielle Nutzer ein Jahr zu spät kommen, um sich für ein solch wichtiges Event zu registrieren. Er hält die aktuelle Situation für ungewöhnlich und merkt an, dass die Hallen bereits ausverkauft sind, was für das Handball-Segment eine seltene Erscheinung darstellt. Seine klare Position ist, dass er sich nicht in diese organisatorischen Details einmischen wird und keine Probleme daraus ableitet.

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Sportliche Perspektive und Mannschaftsentwicklung

Die isländische Nationalmannschaft sieht sich selbst nicht als direkten Favoriten, sondern als wachsendes Team, das hart arbeiten muss. Alfred Gíslason vertrat die Ansicht, dass Dänemark zwar immer als Favorit gilt, aber auch diesen Titel erst im Finale verdienen muss. Er betonte, dass der Weg zur Weltmeisterschaft hart ist und die isländische Mannschaft von Jahr zu Jahr besser wird. Die Spieler müssen lediglich sehr gut spielen, um die hohen Erwartungen zu erfüllen. Diese Einstellung spiegelt die Disziplin wider, die Gíslason als Trainer verkörpert und von seinen Spielern erwartet. Die Mannschaft wächst stetig und ist bereit, die Herausforderungen der kommenden Spiele anzunehmen.

Die symbolische Trainerbank von 1954

Ein besonderer Moment des Besuchs war die Präsentation der mutmaßlichen Trainerbank von Sepp Herberger aus der Zeit des Wunder von Bern. Alfred Gíslason kniete zwischen den Eckfahnen und betrachtete dieses historische Stück in der BILD-Zentrale. Die Bank ist legendär, da nur Weltmeister darauf sitzen dürfen. Bereits bedeutende deutsche Trainer wie Franz Beckenbauer, Joachim Löw, Lothar Matthäus, Rudi Völler, Berti Vogts und Jürgen Klinsmann haben diese Ehre erfahren. Für Gíslason und sein Team bedeutet dies eine enorme Ehre und Motivation. Die Einladung für den 1. Februar 2027, dem Tag nach dem WM-Finale, ist ein klares Zeichen dafür, welche Bedeutung das Turnier auch symbolisch hat. Es unterstreicht den Wunsch nach einem historischen Erfolg für Island.

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Rolle der Schlüsselspieler im Kader

Alfred Gíslason hob die Bedeutung einzelner Schlüsselspieler für den Erfolg der isländischen Nationalmannschaft hervor. Andi Wolff wird als der beste Torhüter der letzten Jahre beschrieben, der auf einem extrem stabilen Leistungsniveau agiert. Kapitän Johannes Golla und Julian Köster spielen eine extrem wichtige Rolle, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Diese drei Akteure sind unverzichtbar für die Taktik und den Spirit des Teams. Gíslason vertraut auf ihre Stabilität und ihre Fähigkeit, das Team zu tragen. Die Kombination aus Erfahrung und aktueller Form macht diese Spieler zu tragenden Säulen der Mannschaft.

Teamreise nach Berlin und Zukunftsausblick

Der Besuch in Berlin erfolgte am Freitag, begleitet von Co-Trainer Erik Wudtke, Torwarttrainer Mattias Andersson und Teammanager Benjamin Chatton. Die Delegation reiste an, nachdem die Isländer ihre EM-Qualifikation gegen Belgien mit einem Ergebnis von 42:32 gewonnen hatten. Vor dem Start des Turniers beantwortete der Trainer die brennendsten Fragen der Presse. Neben der sportlichen Vorbereitung spielt auch die mediale Präsenz eine Rolle. Tim Oliver Kalle, der Presschef des Deutschen Handballbunds, war ebenfalls anwesend und begleitete die Gespräche. Die Atmosphäre in der Redaktion war von gegenseitigem Respekt und der Vorfreude auf das große Turnier geprägt. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die Weltmeisterschaft ein neues Zeitalter im Handball einläutet und die Organisation auf einem höheren Niveau stattfinden wird als bei früheren Veranstaltungen.