2016 zieht die isländische Fußball-Nationalmannschaft aus dem Nichts ins EM-Viertelfinale ein, schlägt dabei die Großmacht England. Nun trauert der isländische Fußball um einen der Helden von damals: Ingvar Jonsson stirbt mit nur 37 Jahren.

2016 zieht die isländische Fußball -Nationalmannschaft aus dem Nichts ins EM-Viertelfinale ein, schlägt dabei die Großmacht England. Nun trauert der isländische Fußball um einen der Helden von damals: Ingvar Jonsson stirbt mit nur 37 Jahren.

Islands Fußball trauert um einen seiner EM-Helden von 2016: Der ehemalige Nationaltorhüter Ingvar Jonsson ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Wie sein Klub Vikingur Reykjavik mitteilte, starb Jonsson am Mittwoch im Kreise seiner engsten Angehörigen. Der isländischen Zeitung "Morgunbladid" zufolge erlag der Torwart einem Krebsleiden.

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"Mit großer Trauer und tiefem Schmerz geben wir bekannt, dass unser lieber Freund und Mitstreiter Ingvar Jonsson verstorben ist", schrieb der Verein. Anfang Mai hatte der Torhüter für den isländischen Meister noch auf dem Platz gestanden, im selben Monat war bei ihm ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden. Die sofort eingeleitete Chemotherapie blieb letztlich erfolglos. Der Torwart hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder.