Islands: Ein Mysterium auf Fuerteventura

Der deutsche Regisseur Jakob Gerster erzählt in seinem neuen Film „Islands“ von einer Dreiecksgeschichte auf der traumhaften Insel Fuerteventura. Der Tennistrainer Tom (Sam Riley) findet sich in einem luxuriösen Resort wieder, wo er zwischen Liebesgefühlen, familiären Problemen und der allgegenwärtigen Atmosphäre der Insel gefangen ist. Mit internationalen Schauspielern und einer atemberaubenden Kulisse bietet der Film ein spannendes Mysterium, das die Zuschauer bis zum Schluss fesselt.

Der deutsche Regisseur Jakob Gerster hat mit „ Islands “ zum ersten Mal einen Film auf Englisch gedreht. International besetzt und in imposanter Kulisse noch dazu! Die graue und triste deutsche Großstadt der beiden Vorgängerwerke hat er eingetauscht gegen die traumhafte, sonnengeflutete Kulisse der Insel Fuerteventura , wo sich zwischen Palmen, Strand, Clubs und schicken Hotelzimmern eine undurchsichtige Dreiecksgeschichte entspinnt.

Nur: Von der beeindruckend geschliffenen und kompakten Form von Gersters bisherigen Filmen ist „Islands“ etwas anders. Der Film spielt in einem luxuriösen Resort auf Fuerteventura, in dem der Tennistrainer Tom (Sam Riley) arbeitet. Tom ist der coole Typ, der seinen Kund*innen mit gewitzter und lässiger Art Sportunterricht erteilt. Doch hinter den Kulissen sieht es anders aus. In seinem Büro, einer kargen Rumpelkammer, in der die Bälle und Schläger und allerlei Krimskrams abgestellt sind, ist die Schnapsflasche griffbereit versteckt. Unzufriedenheit hat sich in Toms Leben eingeschlichen. Der nächste Absturz ist nicht weit entfernt. In der luxuriösen Welt des Resorts begegnen Tom und Anne (Stacy Martin). Zwischen ihnen scheint sich etwas anzubahnen. Doch es bleibt distanziert. Tom scheint zudem väterliche Gefühle für den Jungen zu entwickeln. Doch da taucht Annes Partner Dave (Lawrie Doran) auf. Da unternehmen die Regisseur und Drehbuchautor, Dave und Lawrie Doran, hier eine durchaus ambitionierte thematische Verschränkung aus Krimi- und Thriller-Elementen, einer Romanze, Alltagsbetrachtung und Charakterstudie, wie man sie aus Gersters bisherigen Arbeiten kennt. Zunächst einmal erzählt sein Film von all den wirren Zuschreibungen und Sehnsüchten, die in dieser künstlichen Touristenwelt zu finden sind. Die Einheimischen und Arbeitenden, die den Urlaubsgästen eine schöne Zeit bereiten, betrachtet man als exotische Fremde, in deren Realität man sich kaum hineinversetzen kann. Man lässt sich umgarnen von der puren Heile-Welt-Illusion. Man sehnt sich immer nach dem, was man selbst nicht hat, aber wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus? Das ist an sich keine allzu originelle oder tiefergehend verhandelte Erkenntnis. Und es hätte ebenso wenig, nachdem dieses Motiv etabliert wurde, eine zusätzliche, plakative Sequenz gebraucht, in der Gerster noch einmal zwei ältere Herren mit Biergläsern auftauchen lässt, die dann naiv behaupten, der Tennistrainer habe im Leben alles richtig gemacht. Immer schönes Wetter! Na, dann ist ja alles gut, oder





