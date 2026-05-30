Isle of Man TT: Seitenwagen-Rennen abgesagt, nachdem Sicherheitsmaßnahme schiefgelaufen

Die Rennleitung der Isle of Man TT hat die gesamte Seitenwagen-Klasse für den Rest der Veranstaltung 2026 ausgesetzt, nachdem zwei schwere Unfälle während der Trainingswoche aufgetreten waren. Die Entscheidung traf das Fahrerlager hart, aber viele Piloten und Teams unterstützten die Rennleitung, da sie die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer in Betracht zog.

Die Seitenwagen-Rennen bei der Isle of Man TT wurden abgesagt, nachdem eine Sicherheitsmaßnahme schiefgelaufen war. Die Rennleitung entschied sich, die gesamte Seitenwagen-Klasse für den Rest der Veranstaltung 2026 auszusetzen, nachdem zwei schwere Unfälle während der Trainingswoche aufgetreten waren.

Vor allem die Reduzierung des Luftmengenbegrenzers von 38 auf 27,5 Millimeter wurde kritisiert, da dies die Motorleistung der Gespanne verringerte und zu instabilen Flugverhalten führte. Die Entscheidung traf das Fahrerlager hart, aber viele Piloten und Teams unterstützten die Rennleitung, da sie die Sicherheit der Teilnehmer und Zuschauer in Betracht zog





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