Ismael Kone kehrt nach schwerer Verletzung zum kanadischen WM-Team zurück

Kanadas Mittelfeldspieler Ismael Kone ist nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch im Spiel gegen Katar aus der Klinik entlassen worden und hat sich dem Team angeschlossen. Obwohl er für den Rest der WM ausfällt, wurde er von Mitspielern und Trainer begeistert willkommen geheißen.

Nach seiner schweren Verletzung im WM-Vorrundenspiel gegen Katar ist Kanada s Mittelfeldspieler Ismael Kone zu seinem Team zurückgekehrt. Der 24-Jährige, der bei dem Spiel einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten hatte, musste umgehend operiert werden.

Nun konnte er die Klinik vorübergehend verlassen und wurde von seinen Mannschaftskollegen und Nationaltrainer Jesse Marsch mit großem Applaus empfangen, wie ein vom kanadischen Fußballverband verbreitetes Video zeigt. Trainer Marsch beschrieb denVorfall als schockierend, da jeder den Knochen brechen hören konnte, und betonte, dass Kone das Herz der Mannschaft sei. Zwar kann Kone bei den restlichen WM-Spielen nicht mehr mitwirken und wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen, doch seine Rückkehr zu den teammates vermittelt bereits ein Signal der Stärke und Verbundenheit.

Der katarische Spieler Assim Madibo, der das Foul beging, entschuldigte sich später in der Kabine der Kanadier. Kones Verletzung wirft nicht nur Fragen zur Spielersicherheit auf, sondern unterstreicht auch die emotionale Bindung innerhalb der kanadischen Mannschaft während des Heimturniers, bei dem Kanada als Co-Gastgeber antritt





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