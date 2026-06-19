Ismael Konés emotionale Botschaft nach Horror-Verletzung bei WM-Spiel

Der kanadische Fußballspieler Ismael Koné äußert sich nach seiner schlimmen Verletzung im WM-Spiel gegen Katar mit bewegenden Worten. Der 24-Jährige bedankt sich bei seinen Fans und Mitspielern und gibt ein starkes Zeichen der Hoffnung.

Die schwere Verletzung des kanadischen Nationalspielers Ismael Koné beim WM-Gruppenspiel gegen Katar hat für große Betroffenheit gesorgt. Während des Spiels in Vancouver, das die Kanadier mit 6:0 gewannen, zog sich der Mittelfeldspieler von US Sassuolo in einem Zweikampf bei einem Stand von 3:0 einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins zu.

Er musste minutenlang auf dem Feld medizinisch versorgt werden, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Seine Mitspieler bildeten während der Behandlung eine schützende Traube um ihn, um TV-Kameras von Nahaufnahmen abzuhalten. Nun hat sich der 24-Jährige mit einer emotionalen Botschaft aus dem Krankenhaus gemeldet. Auf Instagram schrieb Koné: "An alle, die mir Liebe und Unterstützung gezeigt haben: Danke.

Wirklich. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet.

" Er bedankte sich bei jedem Einzelnen, der sich gemeldet und ihn in seinen Gebeten eingeschlossen hat. Außerdem dankte er Allah, "denn nicht jeder ist so gesegnet". Seine Worte richten sich auch an seine kanadischen Mannschaftskollegen: "An meine kanadischen Brüder, während ich mich vorübergehend in die Rolle des Assistenztrainers begeben habe und euch von der Seitenlinie aus unterstütze, möchte ich, dass ihr wisst, wie sehr ich Euch von Herzen liebe. Unsere Brüderlichkeit bedeutet mir alles.

Was ihr gestern gemacht habt, werde ich niemals vergessen.

" Koné versprach, dass er "sehr bald" zurückkomme und dass die Mannschaft weiterhin gemeinsam unvergessliche Erinnerungen schaffen werde. Der Kampf, den er gerade durchmache, sei eine Prüfung seines Glaubens und seines Charakters.

"Und ehrlich gesagt bin ich bereit dafür", so der Spieler. Seine positive Einstellung und sein Dank an alle Unterstützer zeigen enorme Stärke und Zusammenhalt, nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch in der breiteren Fußball-Community. Die genaue Dauer seiner Genesung ist noch unklar, doch seine Worte geben Hoffnung auf ein baldiges Comeback





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