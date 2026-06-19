Ismaël Konés schwere Verletzung erschüttert kanadisches Team und Fans weltweit

Der kanadische Fußballstar Ismaël Koné erlitt im Spiel gegen Katar einen doppelten Beinbruch und bedankt sich nun für die Unterstützung. Team und Trainer zeigen sich schockiert, doch Koné blickt schon auf sein Comeback.

Der kanadische Fußball nationalspieler Ismaël Koné hat sich nach seiner schlimmen Verletzung im Spiel gegen Katar emotional bei seinen Fans und der Mannschaft bedankt. Über Instagram äußerte er sich mit bewegenden Worten und betonte die Bedeutung der Brüderlichkeit im Team.

Die Verletzung war während des Spiels in der 49. Minute nach einem Zweikampf mit Katars Madibo entstanden, als Koné plötzlich zu Boden ging und sich das linke Bein deformiert zeigte. Seine Teamkollegen bildeten sofort einen Kreis um ihn, während er auf dem Rasen behandelt wurde. Nach längerer Zeit wurde er auf einer Trage vom Feld gebracht und ins Krankenhaus eingeliefert.

Ärztliche Untersuchungen ergaben, dass er sich das Schien- und Wadenbein gebrochen hat, was mehrere Monate Ausfallzeit bedeutet. Die Reaktionen im kanadischen Lager sind von tiefer Betroffenheit geprägt. Stürmer Cyle Larin beschrieb die Verletzung als schmerzhaft und emotional, während Nationaltrainer Jesse Marsch mitteilte, dass jeder den Knochen brechen hören konnte. Marsch bezeichnete Koné als das Herz der Mannschaft.

Koné selbst blickt optimistisch nach vorn und sieht die Situation als Prüfung seines Glaubens und Charakters. Er versprach, sehr bald zurückzukommen





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