Bayern-Neuzugang Ismael Saibari muss die Fanklub-Tourne ausfallen lassen. Nach Syndesmose-Riss im BVB-Spiel fällt er drei Monate lang aus.

Der neue FC Bayern München-Spieler Ismael Saibari wird die traditionelle Fanklub-Tourne zum Saisonabschluss nicht mehr begleiten. Der 25-jährige Halbschwede erlitt beim Derby beim Borussia Dortmund ( BVB) eine schwere Verletzung, die ihn monatelang von der Spielfeldbank fernhalten wird. Die Vereinsführung hat bestätigt, dass Saibari sich vollständig auf seine Rehabilitation konzentrieren muss und keine Ausflüge zu den unterstützenden Anhängern durchführt.

Medizinische Diagnose und Heilungsplan

Die medizinische Versorgung des Mittelfeldspielers erfolgte umgehend nach dem Spielgeschehen. Team-Arzt Prof. Dr. Peter Ueblacker sowie der Physiotherapeut Stephan Weickert brachten Saibari direkt in die Kabine, um die akuten Schäden zu begutachten. Die Diagnose lautete auf einen Syndesmose-Riss, eine schwere Verletzung des Sprunggelenks, die oft Monate der Genesung erfordert.

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Laut aktuellen Informationen des Vereins soll Saibari mindestens drei Monate lang ausfallen. Diese Zeitspanne schließt eine Teilnahme an den bevorstehenden Terminen im Dezember vollständig aus. Der Fokus liegt nun rein auf der medizinischen Behandlung und der schrittweisen Wiederherstellung der sportlichen Leistungsfähigkeit, was einen Plan zum Absagen der Tourne zwangsläufig machte.

Historie der Bayern-Fanklub-Tourne

Die Reise zu den Fanklubs ist eine einzigartige Tradition, die bereits seit 41 Jahren Bestand hat. Spieler reisen dabei rund um München, im bayerischen Umland, aber auch nach Nordrhein-Westfalen, Österreich und Südtirol. Die Anhängerschaften in diesen Regionen pflegen eine enge Verbindung zum Klub. Für die Unterstützung war es stets ein besonderes Ereignis, wenn aktuelle Stars die Fans persönlich begrüßten.

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Doch dieses Jahr steht die Veranstaltung im Zeichen vieler Ausfälle. Während die meisten Kadermitglieder noch eingeschränkt teilnehmen konnten, müssen sich die Fans in Niederbayern auf einen Besuch verzichtet sehen. Besonders bitter ist dies für den Fanklub Poppenberg 95 in Schöllnach, der bereits im letzten Jahr eine Absage hinnehmen musste.

Weitreichende Ausfälle im Profikader

Die Gründe für die Absagen sind vielfältig und betreffen sowohl Verletzungen als auch Erkrankungen. Alphonso Davies scheiterte bereits im vergangenen Jahr. Der 26-jährige Kanadier sollte ursprünglich am 4. Januar 2026 die Region um Deggendorf besuchen, musste den Termin jedoch wegen einer Influenza-Infektion absagen. Aktuell leidet Davies ebenfalls an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, was weitere Touren verhindert.

Auch die Kapitän-Figur Manuel Neuer ist nicht vor Ort. Der 40-jährige Torwart hatte seinen Besuch beim Fanklub Räuber Kneißl Unterweikertshofen 97 in Erdweg um eine Woche verschoben. Neuer leidet an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß und befindet sich derzeit in Brasilien. Mit Genehmigung des Vereins absolviert er dort ein Kurzurlaub-Programm mit Reha-Bestandteilen.

Trainer und weitere Stars pausieren

Die Lücken in der Personalliste füllen andere Spieler oder es werden virtuelle Formate genutzt. Jonas Urbig ersetzt Manuel Neuer an einigen Terminen. Der 23-jährige Goalie ist fit genug, um die Vertretung zu übernehmen. Allerdings fehlt die sportliche Top-Form vieler anderer Akteure.

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Trainer Vincent Kompany führt die Liste der Abwesenden an. Der 40-Jährige fährt dieses Jahr gar nicht zu einem Fanklub. Nach seiner Genesung von der Hirnhautreizung und dem Zusammenbruch vor vier Wochen will er seinen Körper schonen. Jamal Musiala verzichtet ebenfalls auf physische Treffen, organisiert aber ein digitales Meeting mit Fans aus dem Ausland.

Für die verbliebenen Aktiven bleibt die Tourne somit eine wichtige, aber auch begrenzte Aktivität. Sie dient dazu, den emotionalen Draht zu den Fans aufrechtzuerhalten, die über Jahrzehnte den Klub getragen haben. Für Ismael Saibari bedeutet die Auszeit nun harte Arbeit im Training, um bei der Rückkehr wieder fit zu sein.