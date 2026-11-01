Ismael Saibari langzeitverletzt: Bayern München verliert vierten Offensivstar

Ismael Saibari fällt drei Monate aus. Bayern München verliert vor dem Atletico Madrid Spiel einen vierten Offensivstar. Gregor Kobel zeigt sich fair.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat am Sonntag die ernste Verletzung von Ismael Saibari bestätigt. Der 25-jährige marokkanische Offensivspieler zog sich beim 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund einen Syndesmosenriss im rechten Sprunggelenk zu. Die erfolgreiche Operation ist bereits abgeschlossen, doch die Rückkehr wird monatelang auf sich warten lassen.

Faire Geste von Torwart Kobel

Noch bevor die offizielle Diagnose bekannt wurde, zeigte sich Dortmunds Torwart Gregor Kobel als sehr fairer Sportler. Auf seiner Instagram-Story sendete der 28-jährige Schweizer Nationaltorwart bereits am Sonntagvormittag Genesungswünsche an Saibari. Er entschuldigte sich für das Geschehene und wünschte dem Marokkaner alles Gute für die schnelle Genesung. Diese aufmunternden Worte erhielt Saibari direkt nach der Operation, woraufhin er mit Dankbarkeit reagierte. Seine kurze Antwort in der Story zeigte, dass er die Geste zu schätzen weiß.

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Detaillierte Verletzungshergang

Der Vorfall geschah in der 26. Minute nach einer Großchance. Saibari knickte im Zweikampf mit Kobel um den Abpraller mit dem rechten Knöchel um. Der Offensiv-Allrounder musste daraufhin von Teamarzt Prof. Dr. Peter Ueblacker und Physiotherapeut Stephan Weickert gestützt in die Kabine gehen. Das Stadion verließ er anschließend auf Krücken. Sechszehn Stunden später bestätigte sich die schlimmste Befürchtung. Nach Angaben der BILD wird Saibari den Münchnern mindestens drei Monate fehlen. Er wird in diesem Kalenderjahr nicht mehr für den Verein auflaufen können.

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Vierter Ausfall in der Offensive

Saibari ist jedoch nicht der einzige Star, auf den Bayern in den kommenden Wochen verzichten muss. Auch Serge Gnabry, 31, zog sich im Topspiel eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zu. Der deutsche Nationalspieler wird laut Informationen vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Interimstrainer Aaron Danks, der Vincent Kompany wegen einer Hirnhautreizung vertritt, muss auf ihn verzichten. Dies bedeutet einen harten Schlag für die Pläne der Münchner.

Komplettiertes Ausfall-Spektrum

Insgesamt fallen nun vier Offensivstars für den anstehenden Champions-League-Kracher am Dienstag um 21 Uhr bei Atletico Madrid aus. Zuvor waren bereits Luis Diaz, 29, mit einem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel, und Jamal Musiala, 23, mit einem Faserriss im rechten Oberschenkel ausgefallen. Jetzt kommen Saibari und Gnabry hinzu. Die Mannschaft steht vor einer großen考验, muss aber gleichzeitig die Fairness von Konkurrenten wertschätzen.