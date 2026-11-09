Ismael Saibari postet falsche Genesungswünsche für Manuel Neuer

Ismael Saibari sendet Manuel Neuer falsche Genesungswünsche. Der FC Bayern Spieler korrigiert sich nach Kritik seiner Fans humorvoll auf Instagram. Ein authentischer Moment im Sport.

Der FC Bayern München Flügelspieler Ismael Saibari löste auf der sozialen Plattform Instagram eine humorvolle Diskussion aus, als er seinen vereinsinternen Kapitän Manuel Neuer zu Genesungswünschen beglückwünschte. Der 25-jährige Marokkaner verfasste dabei einen Kommentar, der bei den Fans für Verwirrung sorgte, da die gewählte Formulierung grammatikalisch nicht korrekt war. Saibari wollte damit eigentlich Solidarisierung und Unterstützung ausdrücken, scheiterte jedoch an der deutschen Rechtschreibung und Grammatik.

Der falsche Kommentar und die sofortige Korrektur

Manuel Neuer erlitt bei der Partie gegen Mainz am Sonntag einen Sehnenteilriss im rechten Fuß und wird für rund zwei Monate ausfallen. Nach diesem schwerwiegenden Schaden veröffentlichte der Torhüter ein Bild von sich auf Krücken in seinen sozialen Medien. In seiner caption betonte er, dass Verletzungen nie zum passenden Zeitpunkt kommen, aber zum Fußballspiel dazugehören. Neuer verwies darauf, dass er diese Situation bereits einmal erlebt habe und nun volle Konzentration auf die Genesung richten werde. Er bedankte sich herzlich bei allen fans für die ermutigenden Worte.

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In den Kommentaren zu diesem Beitrag hinterließ Saibari die fünf Wörter: Gute besserung wir sein samen. Diese phrasierung wurde von zwei Nutzern sofort kritisiert. Ein User wies Saibari direkt darauf hin, dass die korrekte Formulierung Wir halten zusammen lauten müsste. Ein anderer Ratschlag war pragmatischer und empfahl dem Spieler, beim nächsten Mal auf einen professionellen Übersetzer zurückzugreifen.

Saibaris Reaktion zeigt Authentizität und Lerneifer

Anstatt beleidigt zu reagieren, antwortete der 25-Jährige prompt und mit viel Humor. Er gestand ein, dass er es ohne Google versucht habe und sich beim nächsten Mal sicher besser behaupten werde. Saibari bedankte sich öffentlich für die Korrektur und zeigte damit eine sehr authentische Art, die im digitalen Raum oft rar ist. Diese Interaktion wurde von vielen Beobachtern als herrlich humorvoll und menschlich wahrgenommen. Es unterstreicht, dass auch Profisportler im öffentlichen Raum Fehler machen dürfen.

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Neben der sprachlichen Herausforderung präsentiert sich Saibari zudem als echtes Sprachtalent. Er wurde in Spanien geboren und wuchs zunächst dort auf. Daher spricht er fließend Katalanisch. Zusätzlich beherrscht er Englisch, Holländisch, Arabisch und Französisch. Wie er in seinen Social-Media-Aktivitäten ankündigte, wird er in naher Zukunft auch Deutsch sprechen. Dies zeigt seinen ernsthaften Willen, sich in die neue Heimat und den Verein zu integrieren.

Weitere Stars unterstützen den verletzten Kapitän

Ismael Saibari war bei dieser Aktion nicht der einzige Fußballer, der Manuel Neuer seine Unterstützung zukommen ließ. Der 37-jährige Thomas Müller, der aktuell für die Vancouver Whitecaps aktiv ist, hinterließ einen persönlicheren Kommentar. Er nannte Neuer seinen Lieblingsschnapper und wünschte ihm schnelle Besserung. Diese direkte Ansprache zeigt die engen persönlichen Bindungen innerhalb der Fußballszene.

Auch der 23-jährige Neon Jonas Urbig, der als Vertreter für Manuel Neuer agiert, beteiligte sich an der Welle der Genesungswünsche. Er hielt es kürzer und schrieb einfach Gute Besserung in die Kommentare. Diese kollektive Unterstützung hebt die Bedeutung von Manuel Neuer für das Team und die Liga hervor. Die verschiedenen Formulierungen von Saibari über Müller bis hin zu Urbig demonstrieren unterschiedliche Kommunikationsstile.

Verletzungssituation der Spieler im Überblick

Die aktuellen Verletzungen bei den Spitzenkräften des FC Bayern München sind signifikant. Manuel Neuer wird voraussichtlich zwei Monate pausieren müssen. Dies stellt eine enorme Belastung für die Defensive des Rekordmeisters dar. Saibari selbst fehlt dem Team aktuell ebenfalls. Der Flügelspieler zog sich im Sommer für 50 Millionen Euro von Eindhoven zum Verein. Er litt bereits unter einem Syndesmoseriss.

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Diese Verletzung erforderte eine Operation. Saibari muss aufgrund dessen mit einer Ausfallzeit von rund drei Monaten rechnen. Diese langen Zeiträume beeinträchtigen die Verfügbarkeit der wichtigen Akteure deutlich. Die Kombination aus Neuers Ausfall und Saibaris langer Pause fordert das Kadermanagement stark heraus. Die Fans und Analysten beobachten die Genesungsprozesse beider Spieler mit großem Interesse. Die nächste Zeit wird zeigen, wie sich der Kader trotz dieser Defizite positionieren wird.