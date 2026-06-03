Ismael Saibari überzeugt mit Doppelpack für Marokko: FC Bayern zeigt Interesse

Ismael Saibari erzielt im Testspiel gegen Madagaskar einen Doppelpack und macht damit auf sich aufmerksam. Der FC Bayern München hat ein Auge auf den 25-jährigen PSV-Star geworfen, der als flexibler Offensivspieler das Profil von Max Eberl perfekt ergänzt. Ein Wechsel könnte jedoch teuer werden.

Ismael Saibari hat sich mit einer überragenden Leistung für Marokko im Testspiel gegen Madagaskar eindrucksvoll in Szene gesetzt. Der 25-jährige Offensivspieler von PSV Eindhoven erzielte beim 4:0-Sieg einen Doppelpack in der Anfangsphase der Partie.

Bereits in der 4. Minute traf der gebürtige Spanier, der für die marokkanische Nationalmannschaft aufläuft, zur frühen Führung. In der 25. Minute legte er mit seinem zweiten Treffer nach und bewies damit einmal mehr seine Torgefährlichkeit und seine Fähigkeit, Spiele früh zu entscheiden.

Diese Vorstellung kommt zu einem denkbar günstigen Zeitpunkt, denn der FC Bayern München beobachtet Saibari intensiv und sieht in ihm eine vielversprechende Verstärkung für die Offensive. Der Offensiv-Allrounder kommt aus einer herausragenden Saison in der Eredivisie. In 27 Ligaspielen erzielte er 15 Tore und bereitete acht weitere vor. Unter Trainer Peter Bosz, der zuvor Borussia Dortmund coachte, führte er PSV zum 27.

Meistertitel der Vereinsgeschichte und wurde anschließend zum Spieler der Saison gewählt. Sein Marktwert stieg gemäß transfermarkt.de innerhalb eines Jahres von 27 auf 40 Millionen Euro. Saibari überzeugt durch seine Vielseitigkeit: Er kann im offensiven Mittelfeld, auf dem linken Flügel oder sogar als zentrale Sturmspitze agieren. Diese Flexibilität, gepaart mit Technik, Tempo und Torgefahr, macht ihn zu einem idealen Kandidaten für die Anforderungen von Bayern-Sportvorstand Max Eberl.

Bayern München sucht nach einer Alternative zu Xavi Simons, der sich gegen einen Wechsel nach München entschied und für 80 Millionen Euro nach Barcelona ging. Saibari soll nun ganz oben auf der Wunschliste der Bayern stehen. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist der 25-Jährige einem Wechsel an die Isar gegenüber aufgeschlossen.

Allerdings wird ein Transfer kein Schnäppchen sein. Saibari besitzt in Eindhoven noch einen Vertrag bis 2029, und PSV steht nicht unter Verkaufsdruck. Bereits im April hatte Transfer-Experte Ekrem Konur die Ablöseforderung der Niederländer auf rund 50 Millionen Euro geschätzt. Für Marokko war der 4:0-Sieg gegen Madagaskar der vorletzte Test vor der Weltmeisterschaft.

Der WM-Vierte von 2022 startet am 13. Juni gegen Brasilien in das Turnier. In Gruppe C warten außerdem Haiti und Schottland. Es ist gut möglich, dass Saibari erst bei der WM weiter auf sich aufmerksam macht und dann vielleicht im Bayern-Trikot aufläuft.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Rekordmeister bereit ist, eine hohe Ablösesumme zu investieren, um einen der begehrtesten Offensivspieler Europas zu verpflichten. Die Verhandlungen zwischen beiden Vereinen dürften sich schwierig gestalten, doch die Aussichten auf eine Verstärkung des Kaders mit einem Spieler wie Saibari sind verlockend. Der Spieler selbst hat mit seinen Leistungen für PSV und Marokko bewiesen, dass er auf höchstem Niveau bestehen kann.

Sollte der Transfer zustande kommen, könnte er eine ähnliche Entwicklung nehmen wie andere Talente, die in der Eredivisie überzeugten und dann in einer Top-Liga wie der Bundesliga Fuß fassten. Die Fans des FC Bayern können gespannt sein, wie sich die Situation entwickelt





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