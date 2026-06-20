Der marokkanische Stürmer Ismael Saibari hat nach seinem zweiten Treffer in seinem zweiten WM-Spiel gegen Schottland von einem ähnlichen WM-Coup wie vor vier Jahren geträumt. Der 25-Jährige blockte Fragen zu seinem bevorstehenden Wechsel zu Bayern München ab und konzentrierte sich auf die WM. Mit vier Punkten nach zwei Spielen kann die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi fast schon mit der K.o.-Runde planen.

Ismael Saibari strahlte über das ganze Gesicht, als er nach seinem zweiten Treffer in seinem zweiten WM-Spiel gegen Schottland (1:0) von einem ähnlichen WM-Coup wie vor vier Jahren träumen ließ.

Der 25-jährige Stürmer blockte Fragen zu seinem bevorstehenden Wechsel zu Bayern München ab und genoss lieber den Moment.

'Das ist der beste Moment meiner noch jungen Karriere', sagte Saibari, der bereits nach 70 Sekunden ein Wahnsinnstor gegen die Schotten erzielte. 'Es war immer mein Traum, eine WM mit meinem Land zu spielen. Jetzt habe ich das geschafft und zwei Tore für mein Land erzielt - ich bin sehr glücklich.

' Doch der Fokus des Angreifers, der noch bei der PSV Eindhoven unter Vertrag steht, liegt ganz auf der WM. Mit vier Punkten nach zwei Spielen kann die Mannschaft von Trainer Mohamed Ouahbi fast schon mit der K.o. -Runde planen.

'Wir haben unsere Ziele und arbeiten darauf hin. Aber wir nehmen Spiel für Spiel. Jetzt schauen wir uns das nächste Spiel an und erholen uns - dann sehen wir weiter', sagte Saibari mit Blick auf das letzte Spiel in Gruppe C gegen Außenseiter Haiti in der Nacht auf Donnerstag (0.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV). Marokkos Fans hoffen, dass Saibari weiter den Moment genießt und die Mannschaft erfolgreich bleibt





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ismael Saibari WM Marokko Bayern München PSV Eindhoven Mohamed Ouahbi Schottland Haiti K.O.-Runde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wehrfähige Männer in der EU: Von der Leyen will Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine einschränkenDeutschland und andere EU-Länder möchten wehrfähigen Männern aus der Ukraine die Aufnahme erschweren. Die Kommissionspräsidentin deutet nun Einschränkungen an.

Read more »

Einer der prägnantesten Horrorfilme der letzten Jahre läuft jetzt kostenlos in der ZDF-MediathekDieser unangenehme Horrorfilm brennt sich ins Gedächtnis.

Read more »

der Kampfhubschrauber „Sea Tiger” ist die Antwort der Deutschen Marine auf das Rüsten der RussenDie Einführung des High-Tech-Hubschrauber „Sea Tiger” soll bei der deutschen Marine die U-Boot-Jagd revolutionieren. FOCUS-online konnte während eines Nato-Manövers auf der Fregatte „Sachsen-Anhalt” einen Blick auf den „Sea Tiger” werfen.

Read more »

Bayern freuen sich über Traumtor von Ismael SaibariIsmael Saibari, der marokkanische Stürmer, hat beim WM-Spiel gegen Schottland ein absolutes Traumtor erzielt. Der Spieler soll in der kommenden Saison zu den Münchnern wechseln und ist bereits ein wichtiger Spieler für die Bundesliga.

Read more »