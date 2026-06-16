Der Investor Hasan Ismaik taucht nach dem drohenden Zwangsabstieg des TSV 1860 München überraschend in der Öffentlichkeit auf. Bei einem vertraulichen Medientreffen präsentiert er sich als Retter, kündigt aber gleichzeitig mögliche Schadensersatzklagen an. Der DFB könnte über die Rettung entscheiden, während der Verein dringend Geld für die Fortführungsprognose benötigt. Ein jahrelanger Konflikt scheint unausweichlich.

Hasan Ismaik , der jordanische Investor des TSV 1860 München, ist nach dem so gut wie sicheren Zwangsabstieg in die Regionalliga unerwartet in München erschienen. In einem exklusiven Treffen mit ausgewählten Medienvertretern in einem Münchener Luxushotel präsentierte er sich als Retter des Vereins, gleichzeitig deutete er jedoch mögliche rechtliche Schritte an.

Ismaik hat einen renommierten Anwalt für Schadensersatzforderungen an seiner Seite und ließ durchblicken, dass ein jahrelanger Rechtsstreit mit dem Verein möglich sei. Er betonte jedoch seine Liebe zum deutschen Fußball und seinen Wunsch nach einer einvernehmlichen Lösung. Die entscheidende Frist für die Vergabe des Spielrechts in der 3. Liga war am 3.

Juni ohne Einigung zwischen Ismaik und dem Verein verstrichen. Ismaik hatte zugesagte Gelder in Höhe von 2,35 Millionen Euro zurückgehalten und den Kreditvertrag überraschend gekündigt, was den Verein in immense finanzielle Schwierigkeiten stürzte. Aktuell setzt Ismaik seine Hoffnungen auf den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und eine mögliche Gnadenentscheidung. Er behauptet, das Geld sei nach wie vor auf einem deutschen Konto verfügbar, und reichte der BILD entsprechende Nachweise vor.

Die KGaA des Vereins kann noch bis Donnerstag beim DFB-Bundesgericht Beschwerde gegen den Zwangsabstieg einlegen, das bei Dringlichkeit kurzfristig entscheiden kann. Ismaik befindet sich damit in einem paradoxen Kampf um sein eigenes Investment, das er durch die Kreditkündigung selbst gefährdet hat. Ein Blitzverkauf seiner Anteile, deren Wert in den letzten Wochen von rund 20 Millionen Euro stark gesunken ist, wäre nun ohne Zustimmung des Vereins möglich, nachdem dieser den Kooperationsvertrag am 4. Juni gekündigt hat.

Es wird spekuliert, dass Ismaik möglicherweise zu einem niedrigeren Preis verkaufen und im Erfolgsfall spätere Nachschläge erhalten könnte, um sein Gesicht zu wahren. Medienberichten zufolge versucht Ismaik mit externen Vermittlern, darunter Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, eine Lösung zu finden. Er wehrt sich gegen Forderungen des Vereins nach unbegrenzten Mitteln und bezeichnet diese als weltfremd. Tatsächlich ging es dem Verein jedoch umaround vier Millionen Euro, um im Oktober eine positive Fortführungsprognose zu sichern und eine Insolvenz zu vermeiden.

Fest steht, dass der Verein in der aktuellen Konstellation mit Ismaik nicht zu retten ist. Ismaik, der in den letzten 15 Jahren etwa 80 Millionen Euro investiert hat, wird jedoch nicht ohne einen erbitterten Kampf aufgeben. Ein jahrelanger Rechtsstreit, insbesondere über Schadensersatzansprüche, steht bevor. Ismaiks Beharrlichkeit hat er in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt





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