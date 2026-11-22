Deutschlands Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Investoren plädieren für israelische Risikokultur, um deutsche Bürokratie zu überwinden und Innovationen zu beschleunigen.

Deutschlands Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hebt die wirtschaftliche und mentale Stärke Israels in der aktuellen Diskussion über Innovation und Unternehmensgründung deutlich hervor. Sie bezeichnet das Land als Vorbild für den schnellen Transfer von Ideen in etablierte Unternehmen und will die dortige Kultur des Risikoeingehens für den deutschen Markt nutzbar machen. Im Gespräch mit BILD betonte Reiche, dass israelische Gründer ihre Visionen schneller in die Praxis umsetzen als in fast jeder anderen Nation der Welt.

Starke Prognosen trotz geopolitischer Risiken

Der Internationale Währungsfonds erwartet für Israel im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent. Dieser Wert übertrifft die Prognosen für jedes andere Land der OECD. Die israelische Zentralbank geht sogar von noch höheren Zahlen aus: Für das aktuelle Jahr werden 5,6 Prozent und für das kommende Jahr 7,5 Prozent prognostiziert. Diese dynamischen Erwartungen stehen im krassen Gegensatz zu den anhaltenden sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen sich das Land gegenübersieht.

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Risikobereitschaft und mentale Widerstandsfähigkeit

Investor Baxpehler setzt gezielt auf junge Unternehmer, die ihren Militärdienst in der israelischen Armee absolviert haben. Viele dieser Gründer sind erst 22 oder 23 Jahre alt, haben in ihren Dienstjahren Verantwortung übernommen und lernen, dass Scheitern Teil des Prozesses ist. Diese Mentalität des Wagens gilt als der wichtigste Rohstoff für die wirtschaftliche Dynamik. Selbst nach einem iranischen Raketenangriff, der Staub bis auf den Schreibtisch von Baxpehlers Büro wirbelte, war die Reaktion des Investors: Jetzt erst recht. Die schnelle Rückkehr zur Normalität ist ein kennzeichnendes Merkmal dieser Gesellschaft.

Forschungsintensität und Exportstärke der Hightech-Branche

Israel steckt mehr als sechs Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung, was mehr ist als in jedem anderen OECD-Land. Die Hightech-Branche ist für 58 Prozent aller Exporte verantwortlich. Neben zivilen Innovationen boomt auch die Rüstungsindustrie. Im vergangenen Jahr schloss diese Sektion Exportverträge im Wert von 19,2 Milliarden Dollar ab, was einer Steigerung von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Viele Hightech-Unternehmen können trotz des Krieges im Homeoffice weiterarbeiten.

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Kritik an europäischer Bürokratie und Planungsfokus

Charme Rykower von der Deutsch-Israelischen Handelskammer warnt davor, dass Europa ohne massive Investitionen in Künstliche Intelligenz und Infrastruktur zum reinen Tourismusstandort verkommen könnte. Sie betont, dass die deutsche Vorliebe für detaillierte Planung und Perfektion oft als Wachstumsbremse wirkt. Im Vergleich dazu arbeiten Israelis mit flacheren Hierarchien, treffen Entscheidungen schneller und zeigen eine höhere Kreativität. Wirtschaftsprofessor Michel Strawczynski von der Hebräischen Universität Jerusalem erklärt die Widerstandsfähigkeit damit, dass Israelis an Ausnahmesituationen gewöhnt sind.

Maßnahmen zur Zusammenarbeit: EXIST Startup Bridge

Um die deutschen und israelischen Stärken zu verbinden, initiiert Ministerin Reiche das Projekt EXIST Startup Bridge. Ziel ist es, die israelische Erfindungskraft mit der deutschen Industriekompetenz zu verknüpfen. Der Fokus liegt dabei auf der konkreten Umsetzung, nach dem Motto: nicht nur reden, sondern machen. Dieser Ansatz soll helfen, die in Israel etablierte Scaleup-Struktur auch in Deutschland wirksam zu etablieren und die wirtschaftliche Resilienz zu stärken.