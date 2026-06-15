Israel bleibt in Sicherheitszone im Libanon - Hormus-Öffnung soll folgen

Israel kündigt an, Truppen dauerhaft im Südlibanon zu belassen, während ein US-Iran-Abkommen die Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Wirtschaftliche Erleichterungen und anhaltende Sicherheitsbedenken prägen die Lage.

Israel hat angekündigt, seine Streitkräfte auch nach einem möglichen Ende des Iran-Krieg s dauerhaft in einer Sicherheitszone im Südlibanon zu belassen. Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, diese Politik gelte für eine unbegrenzte Zeit und solle die Grenze sowie israelische Orte vor dschihadistischen Elementen schützen.

Zugleich wurde ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Konflikts bekannt, das die perspektivische Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus vorsieht. Diese Entwicklung wird international positiv bewertet, da sie Rohstoffströme und Handelswege entlasten könnte.

Allerdings bestehen noch erhebliche Unsicherheiten, bis das Abkommen am Freitag final unterzeichnet wird. Zudem warnen libanesische Behörden Vertriebene vor einer voreiligen Rückkehr in den Südlibanon, da Israel weiterhin Truppen in der Region stationiert halten will. Die Wirtschaft, insbesondere die Schifffahrt und der Energiesektor, erhofft sich sinkende Spritpreise und eine Normalisierung der Lieferketten, betont aber, dass die Sicherheit in der Meerenge erst langfristig gewährleistet sein muss.

Während die israelische Regierung den Verbleib in Sicherheitszonen als Erfolg der Armee darstellt, zeigt sich die internationale Gemeinschaft, wie der ehemalige Münchner Sicherheitskonferenz-Vorsitzende Christoph Heusgen, skeptisch gegenüber der Haltbarkeit des Abkommens. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Öltransportrouten weltweit, war monatelang blockiert, was erhebliche Auswirkungen auf den globalen Handel hatte. Große Reedereien wie Hapag-Lloyd hatten auf Alternativrouten ausgewichen und gehen davon aus, dass eine Rückkehr zur Normalität mehrere Monate dauern wird.

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) begrüßt die Perspektive einer Öffnung als positives Signal für die Weltwirtschaft, warnt aber gleichzeitig, dass die Infrastruktur in der Region repariert und die Produktion wieder hochgefahren werden müsse. Auch der Verband Deutscher Reeder äußert sich vorsichtig optimistisch, betont jedoch, dass eine dauerhaft sichere Passage erst nachweislich funktionieren muss.

Insgesamt bleibt die Situation angespannt, da das Abkommen noch nicht unterzeichnet ist und Israel seine strategische Präsenz im Libanon aufrechterhalten will, was zu einer humanitären Herausforderung für die rund 1,2 Millionen Vertriebenen führt





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