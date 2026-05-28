Israel bricht Kontakt zum Büro des UN-Generalsekretärs nach Aufnahme auf einer Schwarzen Liste

Israel setzt die Beziehungen zum Büro von António Guterres aus, nachdem israelische Behörden auf einer UN-Liste für sexuelle Gewalt in Konflikten gelandet sind.

Die diplomatischen Spannungen zwischen dem Staat Israel und der Organisation der Vereinten Nationen haben eine neue und besorgniserregende Eskalationsstufe erreicht. Israel hat offiziell bekannt gegeben, dass es sämtliche Beziehungen zum Büro des UN-Generalsekretärs António Guterres mit sofortiger Wirkung aussetzt.

Dieser drastische Schritt ist die direkte Reaktion auf die Entscheidung der UN, bestimmte israelische Einrichtungen auf eine sogenannte Schwarze Liste zu setzen. Diese Liste befasst sich mit Vorwürfen von sexueller Gewalt in Konfliktgebieten und dient dazu, systematische Menschenrechtsverletzungen weltweit zu dokumentieren. Für die israelische Regierung stellt dieser Eintrag nicht nur einen diplomatischen Affront dar, sondern einen beispiellosen Angriff auf die Integrität und die moralische Stellung des Staates.

Besonders brisant ist aus Sicht Tel Avivs die Tatsache, dass israelische Institutionen nun in einer Aufzählung erscheinen, in der auch Organisationen wie die Hamas oder der Islamische Staat aufgeführt werden, was eine Gleichsetzung von demokratischen Strukturen und terroristischen Gruppen bedeutet. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon äußerte sich in einer scharfen Stellungnahme zu dieser Entwicklung. Er bezeichnete die Aufnahme Israels auf die Liste als moralischen Skandal und sprach von einem vollständigen Zusammenbruch der Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen.

Laut Danon sei die Gleichsetzung eines demokratischen Rechtsstaates mit den verwerflichsten Terrororganisationen der Welt moralisch nicht vertretbar und faktisch falsch. Konkret betrifft die Listung für das Jahr 2026 den israelischen Gefängnisdienst, während weitere Behörden bereits unter Beobachtung stehen. Israel wirft dem Generalsekretär vor, bewusst Fakten zu ignorieren und eine gezielte politische Kampagne gegen das Land zu führen. Der Botschafter betonte unmissverständlich, dass es keinen weiteren Kontakt zum Büro von Guterres geben werde, solange dieser sein Amt bekleide.

Die israelische Seite sieht darin einen bewussten Versuch, das Land international zu delegitimieren und die öffentliche Meinung durch einseitige Darstellungen zu manipulieren. Hintergründe dieser Entscheidung lassen sich bis in den August 2025 zurückverfolgen, als Generalsekretär Guterres Israel bereits vor einer möglichen Aufnahme in die Liste gewarnt hatte. Die UN begründet ihr Vorgehen mit signifikanten Bedenken hinsichtlich Vorwürfen von systematischem Missbrauch in Konfliktzonen. Israel hingegen bestreitet diese Anschuldigungen vehement.

Die israelische Delegation weist darauf hin, dass in zahlreichen Gesprächen mit UN-Vertretern umfassende Daten, detaillierte Berichte und weiteres Beweismaterial übergeben wurden, um die Vorwürfe zu entkräften. Zudem habe Israel die Vertreter der Vereinten Nationen ausdrücklich eingeladen, die Situation vor Ort durch eigene Inspektionen zu prüfen und sich ein objektives Bild zu machen. Dass diese Bemühungen und die bereitgestellten Belege ignoriert wurden, verstärkt die Verbitterung in der israelischen Regierung.

Es wird argumentiert, dass Guterres seine letzten Monate im Amt nutze, um durch falsche Anschuldigungen ein politisches Erbe zu hinterlassen, das Israel nachhaltig schädigt. Kritiker innerhalb der israelischen Führung werfen Guterres zudem vor, in der Vergangenheit das Massaker vom 7. Oktober gerechtfertigt und die Beteiligung von Mitarbeitern der UNRWA an terroristischen Aktivitäten verharmlost zu haben. Die Organisation UNRWA stehe unter einer beispiellosen Kritik, was die gesamte UN-Struktur in den Augen Israels diskreditiere.

Die Entscheidung, den Kontakt zum Büro des Generalsekretärs abzubrechen, signalisiert eine tiefe Kluft zwischen der israelischen Führung und der internationalen Weltorganisation. Da Guterres bereits am Ende des Jahres abgelöst wird, bleibt abzuwarten, ob eine neue Führung der UN die Beziehungen zu Israel wieder normalisieren kann oder ob die diplomatische Eiszeit fortbesteht.

Die aktuelle Situation verdeutlicht, wie stark die Polarisierung in den internationalen Gremien zugenommen hat, insbesondere wenn es um die Definition von Menschenrechten und die Zuweisung von Schuld in hochkomplexen geopolitischen Konflikten geht





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