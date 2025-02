Israel droht Hamas mit erneutem Krieg im Gazastreifen

Der Nahostkonflikt eskaliert: Israel droht der Hamas mit einem neuen Krieg, falls die gefangenen Israelis nicht bis Samstag freigelassen werden. Die Hamas verhandeln mit ägyptischen Vermittlern über eine Lösung, aber die Lage bleibt angespannt.

Der Nahostkonflikt spitzt sich weiter zu. Israel droht der islamistischen Hamas mit einem erneuten Krieg im Gazastreifen , falls die gefangenen israelischen Staatsbürger nicht bis Samstag freigelassen werden. Israels Verteidigungsminister Israel Katz bekräftigte in einer Erklärung, dass die Hamas für die Freilassung der Geiseln bis Samstag die letzte Chance habe.

„Wenn die Hamas die israelischen Geiseln bis Samstag nicht freilässt“, sagte Katz, „werden die Tore der Hölle für sie geöffnet, genau wie es der Präsident der Vereinigten Staaten versprochen hat.“ Katz deutete an, dass ein neuer Krieg im Gazastreifen die Intensität des vorherigen Konflikts übersteigen würde und nicht ohne die vollständige Niederwerfung der Hamas und die Freilassung aller Geiseln enden würde. Für die rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens wäre ein erneuter Krieg eine Katastrophe. Die Hamas hingegen verhandelte unterdessen in Kairo mit ägyptischen Vermittlern über die Möglichkeit, die Entscheidung zur Aussetzung der Geiselfreilassungen zu revidieren und doch am Samstag einige Israelis freizugeben. Die Hamas begründete den Stopp der Geiselfreilassungen mit Verstößen Israels gegen die vereinbarten Bedingungen. Sie wirft Israel vor, nicht ausreichend viele Hilfslieferungen wie Wohncontainer, Zelte und schweres Räumgerät nach Gaza zu transportieren. Außerdem wurde die Zahl der palästinensischen Zivilisten, die während der Waffenruhe durch israelische Feuer getötet wurden, mit 92 angegeben. Die israelische Behörde Cogat, die für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist, wies die Vorwürfe bezüglich der Hilfslieferungen zurück. Cogat betonte, dass während der Waffenruhe rund 15.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gefahren seien.





mz_de

