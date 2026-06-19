Nach dem Tod von vier Soldaten droht Israel mit Vergeltung gegen die Hisbollah. Unterdessen stocken die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, und Frankreich mahnt Israel zur Einhaltung des Waffenstillstands. In Deutschland wird über einen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus debattiert.

In einer erklärten Reaktion auf den Tod von vier israelischen Soldaten im Süden des Libanon durch Angriffe der Hisbollah hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine scharfe Vergeltung angedroht.

Die vom Iran unterstützte Miliz werde für ihre Attacken einen sehr hohen Preis zahlen, erklärte Netanjahu. Um die Orte im Norden Israels zu schützen, bleibe die israelische Armee so lange wie nötig in der Sicherheitszone im Süden des Libanon. Israel werde keinen Angriff auf seine Soldaten oder sein Territorium hinnehmen, fügte Netanjahu hinzu. Verteidigungsminister Israel Katz warnte seinerseits vor einer erheblich verstärkten israelischen Vergeltung auf jeden weiteren Angriff der Hisbollah.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein endgültiges Kriegsende haben noch nicht einmal begonnen, da gibt es bereits Verzögerungen. Politikwissenschaftler Frank Umbach sieht zahlreiche Hindernisse und bezweifelt, dass es am Ende überhaupt zu einer Einigung kommt. Frankreich ermahnt Israel zur Einhaltung des im Iran-USA-Abkommen vorgesehenen Waffenstillstands im Libanon.

Das Abkommen sehe die Einstellung der Kampfhandlungen vor, die israelische Regierung müsse es respektieren, und die USA müssten ihrerseits Druck auf die israelische Regierung ausüben, damit dies geschehe, sagt Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender FranceInfo. Sollte der Waffenstillstand im Iran anhalten, würde eine Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Einsatz der Bundesrepublik zur Sicherung der Straße von Hormus begrüßen. 57 Prozent der Befragten des ZDF-Politbarometers fänden es gut, wenn sich Deutschland mit anderen europäischen Ländern an einem entsprechenden Einsatz beteiligen würde. 38 Prozent befürworten dies nicht.

Die Straße von Hormus ist wichtig für die Weltwirtschaft, doch rechtfertigt das einen Einsatz deutscher Soldaten? ntv-Hauptstadtkorrespondent Tom Kollmar warnt vor den Risiken einer unübersichtlichen Lage und vor den Folgen, wenn Deutschland zwischen die Fronten gerät. Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot appelliert an die Weltgemeinschaft, die Massaker an iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten im Januar nicht zu vergessen.

Die Bevölkerung im Iran sei das größte Opfer dieses Krieges, gefangen zwischen Repression auf der einen und Bombenangriffen auf der anderen Seite, sagt Barrot dem Sender Franceinfo. Wir vergessen nicht die Massaker vom Januar, als staatliche Gewalt wahllos friedliche Demonstranten ins Visier nahm. Bei den Protesten wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen Tausende Menschen von Sicherheitskräften getötet. Nach Informationen des Time-Magazins könnten allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen ihr Leben verloren haben.

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour hat nach der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran wenig Hoffnung auf einen politischen Umbruch im Iran. Von den Hoffnungen auf eine Veränderung sei nicht mehr viel übrig, nachdem das Regime in wenigen Tagen zigtausend Menschen auf offener Straße erschossen hat, sagt Nouripour im ARD-Morgenmagazin. Das US-Iran-Abkommen, das dem Regime auch nochmal Geld gibt, um die Repression nach innen und die Aggression nach außen nochmal zu finanzieren, macht die Lage nicht besser.

Das Pentagon benötigt nach eigenen Angaben 80 Milliarden Dollar zur Deckung der Kosten des Iran-Krieges sowie für andere nicht kriegsbezogene Ausgaben. Entsprechend äußert sich der stellvertretende Verteidigungsminister Stephen Feinberg in Telefonaten mit Kongressabgeordneten, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten. Abgeordnete hatten die Trump-Regierung gedrängt, eine umfassende Kostenschätzung für den Krieg vorzulegen, der am 28. Februar begann.

Sie haben unter anderem Bedenken, dass das Militär bei seinen Luftschlägen gegen Teheran wertvolle Munition aufgebraucht hat, die möglicherweise für die Bewältigung von Bedrohungen an anderen Orten der Welt benötigt wird. Israel setzt trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon fort. Dabei wurden der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur zufolge mindestens 15 Menschen getötet.

Das israelische Militär teilt mit, die Angriffe in der Nacht auf Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah seien eine Reaktion auf wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe gewesen. Der Iran pocht darauf, dass das Abkommen mit den USA für ein Kriegsende auch einen Stopp der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon einschließt. Die für diesen Freitag angesetzten Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind dem Schweizer Außenministerium zufolge abgesagt.

Das Treffen auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern finde nicht statt, teilt das Ministerium mit. Geplant war, dass dort die Verhandlungen der Unterhändler beider Seiten über einen dauerhaften Waffenstillstand beginnen. US-Vizepräsident JD Vance hatte seine Teilnahme bereits abgesagt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts im Nahen Osten auf erhebliche Hindernisse stoßen.

Während Israel seine militärischen Operationen gegen die Hisbollah fortsetzt und mit weiterer Vergeltung droht, mahnt Frankreich zur Einhaltung des vereinbarten Waffenstillstands. Innerhalb des Irans bleibt die Lage nach den brutalen Unterdrückungsmaßnahmen gegen Demonstranten explosiv, und die internationale Gemeinschaft ist uneins über geeignete Maßnahmen. Die Debatte über einen möglichen deutschen Einsatz im Persischen Golf unterstreicht die komplexen sicherheitspolitischen Abwägungen, die europäische Staaten treffen müssen.

Das Ausbleiben der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran auf neutralem Schweizer Boden deutet auf anhaltende Misstrauen und fehlende Kompromissbereitschaft hin, was die Aussichten auf eine nachhaltige Friedenslösung weiter trübt





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