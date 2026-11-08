Israel: Eisenkot beginnt Mandat zur Regierungsbildung mit Herzog

Eisenkot hat das Mandat zur Regierungsbildung in Israel erhalten. Herzog lud ihn für Sonntag ein. Die Koalitionsverhandlungen beginnen mit komplexen Hürden und strategischen Positionswechseln.

Der amtierende israelische Staatspräsident Isaac Herzog hat den ehemaligen Generalstabschef Herzi Eisenkot offiziell mit der Bildung einer neuen Regierungskoalition beauftragt. Ein Sprecher des Präsidialamtes bestätigte, dass Herzog den Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar für Sonntag um 16 Uhr (MEZ) in seine Residenz in Jerusalem eingeladen hat. Dieser formale Schritt markiert den offiziellen Beginn des Prozesses, nachdem Fraktionen, die zusammen auf 67 der 120 Sitze im Parlament kommen, Eisenkot ihre Unterstützung zusagten.

Diese Empfehlungen garantieren jedoch noch keine erfolgreiche Koalitionsbildung. Es bestehen weiterhin verschiedene Konflikte zwischen und innerhalb der politischen Lager sowie zahlreiche rote Linien, die Kompromisse erheblich erschweren. Eisenkot hat zunächst 28 Tage Zeit, eine Regierungskoalition zu formen. Der Präsident kann diese Frist um maximal 14 Tage verlängern. Scheitert Eisenkot, kann Herzog ein anderes Mitglied des Parlaments beauftragen, wofür weitere 28 Tage zur Verfügung stehen.

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Strategische Empfehlungen und Mandatsverteilung

Als möglicher Kandidat für den zweiten Durchgang gilt Benjamin Netanjahu. Bei der Parlamentswahl am 27. Oktober wurde seine rechtskonservative Likud-Partei mit 27 Mandaten stärkste Kraft. Dahinter folgte die von Eisenkot neu gegründete Partei Jaschar mit 21 Abgeordneten. Die Empfehlung für Eisenkot kam von Fraktionen, die zusammen auf 67 der 120 Sitze im Parlament kommen. Doch diese mathematische Mehrheit reicht nicht aus, um die komplexen ideologischen und personellen Differenzen zu überwinden.

Das aus vier Parteien bestehende Oppositionslager verfügt über 48 der 120 Sitze in der Knesset. Für eine Mehrheit fehlen ihm also 13 Stimmen. Diese könnten von den beiden arabischen Parteien Vereinte Liste und Raam kommen, die insgesamt 19 Mandate gewonnen haben. Beide haben Eisenkot für den Auftrag zur Regierungsbildung empfohlen. Das Problem: Innerhalb des Oppositionslagers gibt es erhebliche Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit arabischen Parteien. Umstritten sind sowohl deren Beteiligung an einer Koalition als auch die Möglichkeit, eine Minderheitsregierung von ihnen tolerieren zu lassen.

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Netanjahus Gegenbewegung und politische Rivalität

Netanjahu rief die Oppositionsparteien praktisch in letzter Minute zusammen. Dieser sollten neben seinem Likud und den beiden ultraorthodoxen auch die rechtsextremen Parteien Religiöser Zionismus angehören. Wer eine solche Regierung führen solle, sagte Netanjahu nicht. Zugleich warnte der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels die Opposition vor einer Regierung, die auf die Unterstützung der beiden arabischen Parteien angewiesen wäre. Eine solche Regierung würde Israel von innen heraus zerstören, behauptete Netanjahu.

Eisenkot bezeichnete Netanjahus Aufruf als "billige PR-Masche". Ausgerechnet jener Mann, der die israelische Gesellschaft gespalten und Zwietracht gesät habe, spreche nun von Einheit - aber nur, weil er inzwischen erkannt habe, dass seine Tage im Amt gezählt seien. Sollten Netanjahus Partei und ihre Verbündeten also plötzlich an "Einheit" und einer breiten Regierung interessiert sein, könnten sie gern öffentlich ihr Bündnis mit den Extremisten auflösen und ihre Bereitschaft zum Beitritt in eine Regierung unter seiner Führung verkünden, sagte Eisenkot.

Herausforderungen bei der Koalitionsfindung

Rein rechnerisch könnten die entscheidenden Stimmen auch von den ultraorthodoxen Parteien Vereinigtes Thora-Judentum (UTJ) und Schas kommen, die bislang Netanjahus Lager angehören. Sie verfügen zusammen über 13 Stimmen, eine Regierungskoalition käme damit auf eine knappe Mehrheit von 61 der 120 Stimmen. Allerdings: Die Schas-Partei empfahl Netanjahu für die Regierungsbildung, während UTJ auf eine Empfehlung verzichtete. Der Sender Channel 12 berichtete, dass Schas keinen Widerstand leisten werde, sollte der geistliche Führer der UTJ einer Regierung unter Ministerpräsident Eisenkot zustimmen.

Dem Sender Channel 12 zufolge soll auch der Oppositionspolitiker und frühere Außen- und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, bisher Gegner einer Zusammenarbeit mit den Ultraorthodoxen, inzwischen zu einem Bündnis mit UTJ bereit sein. Ein großes Aufregerthema in Israel ist die Dienstpflicht. Schas und UTJ verlangen weitreichende Ausnahmen für ultraorthodoxe Juden. Eisenkot hingegen fordert bislang eine allgemeine Dienstpflicht, die alternativ zum Militärdienst auch durch einen Zivildienst erfüllt werden könnte.

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Ausblick auf die nächste Regierungsphase

"Jetzt ist es an der Zeit, eine nationale Notstandsregierung zu bilden", schrieb Eisenkot auf der Plattform X. "Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass wir dieser Aufgabe gewachsen sind." Aus seiner Sicht ist es dringend nötig, eine stabile Regierung zu etablieren, eine weitere Wahlrunde zu verhindern und Netanjahu aus dem Amt zu drängen. Ein Wechsel der Machtstrukturen steht somit bevor.

Eine Regierung ohne Netanjahu an der Spitze wäre rechnerisch ebenfalls möglich. Allerdings käme nur eine Zusammenarbeit ohne Netanjahu an der Spitze infrage. Ob es zu einem Führungswechsel kommen könnte und sich die Parteien auf ein gemeinsames Regierungsprogramm verständigen würden, ist jedoch gänzlich offen. Die kommenden 28 Tage werden entscheidend sein für die politische Stabilität Israels.