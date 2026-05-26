Israel hat den Libanon mit über 120 Luftschlägen angegriffen, wobei mindestens zehn Menschen in der Stadt Burdsch al-Schamali getötet wurden.

Angriff auf Rmadiyeh: Israel fliegt schwere Angriffe auf den Süden des Libanon . Israel hat den Libanon nach Angaben aus deren Sicherheitskreisen mit über 120 Luftschläge n angegriffen.

Dies sei eine der schwersten Bombardierungen seit Wochen, heißt es. Bei einem Angriff auf die Stadt Burdsch al-Schamali im Süden des Landes werden der staatlichen Nachrichtenagentur NNA zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, das Militärweite seine Einsätze in dem Land aus





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