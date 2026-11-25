Gadi Eisenkot und Avigdor Liberman haben einen Koalitionspakt unterzeichnet und 28 Sitze im oppositionellen Block gesichert. Der Oppositionsführer steht unter Zeitdruck.

Der israelische Opposition sführer Gadi Eisenkot hat einen entscheidenden Meilenstein auf dem Weg zur Regierungsbildung erreicht. Er hat seinen ersten Koalitionspakt mit seinem Verbündeten Avigdor Liberman geschlossen. Dieser Schritt ist von zentraler Bedeutung für die Bemühungen von Eisenkot, eine stabile Regierungskoalition zu bilden.

Die beiden politischen Führer trafen sich am Sonntagabend und einigten sich darauf, den Koalitionspakt zu unterzeichnen. Laut einer Erklärung von Eisenkots Partei Yashar haben sie diese Vereinbarung offiziell besiegelt. Dieser Vertrag stärkt die Position der Opposition im israelischen Parlament erheblich und setzt einen klaren Zeitplan für die weiteren politischen Schritte.

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Koalitionsstärke im Parlament gesichert

Eisenkot und Liberman vertreten gemeinsam 28 der 48 Sitze im oppositionellen Block des israelischen Parlaments. Diese klare Mehrheit gibt dem neuen Bündnis ein starkes Mandat für die anstehenden Verhandlungen. Die Anzahl von 28 Sitzen stellt einen signifikanten Anteil der gesamten Oppositionsfraktionen dar.

Die Unterzeichnung des Pakts markiert den Beginn einer neuen Phase im israelischen Politikgeschehen. Beide Parteien haben ihre strategischen Interessen aufeinander abgestimmt, um die gemeinsame agenda effektiv voranzutreiben. Dies ist eine Voraussetzung für die weitere Zusammenarbeit im nationalen Interesse.

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Drohende Zeitabläufe für die Regierungsbildung

Derzeit hat Gadi Eisenkot nur noch zehn Tage Zeit, um die Regierungsbildung erfolgreich abzuschließen. Dieser Zeitrahmen erzeugt einen erheblichen Druck auf alle beteiligten Parteien. Die kurzen Fristen erfordern schnelle Entscheidungen und eine effiziente Abstimmung zwischen den Bündnispartnern.

Die Dringlichkeit dieser Frist spiegelt die komplexe politische Lage in Israel wider. Ohne eine rasche Einigung könnte das politische Vakuum weiter anhalten. Daher liegt der Fokus der Verhandlungen auf der schnellstmöglichen Umsetzung des Koalitionsvertrags.

Auswirkungen auf die internationale Situation

Parallel zur innerisraelischen Politik bleibt die Lage im Nahen Osten angespannt. Der Iran hat seine Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus intensiviert. Das israelische Militär meldet fast täglich Explosionen, der Konflikt zeigt keinen klaren Ausweg.

Am Dienstag gemeldeten zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten diesen Vorfall, unabhängige Verifizierungen standen jedoch aus. Die Marine warnte Reedereien vor nicht genehmigten Routen und dem Ausschalten von Ortungssystemen.