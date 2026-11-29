Israels Sicherheitskabinett hat den Einsatz einer multinationalen Friedenstruppe genehmigt. Die ISF soll die Hamas entwaffnen und die Sicherheit im Gazastreifen gewährleisten.

Das israelische Sicherheitskabinett hat den Einsatz der Internationalen Stabilisierungstruppe im Gazastreifen offiziell genehmigt. Dieser Schritt erfolgte nach wochenlangem Druck durch die Vereinigten Staaten und markiert einen entscheidenden Moment im aktuellen Nahost-Konflikt. Die multinationale Friedenstruppe ist nun autorisiert, in dem stark umkämpften Territorium zu operieren.

Entwaffnung der Hamas als Hauptaufgabe

Die primäre und unmittelbare Aufgabe der neu genehmigten Truppe besteht in der Entwaffnung der Hamas. Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte diesen Auftrag als ersten operativen Schwerpunkt der multinationalen forces. Diese Maßnahme ist zentral für die Umsetzung der internationalen Friedensinitiative und soll die Sicherheitslage im Süden Israels langfristig stabilisieren.

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Zusammenarbeit mit dem White House und Trump

Das israelische Sicherheitsgremium plant, sich am kommenden Montag im Weißen Haus mit dem US-Präsidenten zu treffen. Ziel dieses Termins ist eine offene und ehrliche Einschätzung zum aktuellen Stand des Gaza-Friedensplans. Präsident Donald Trump wurde für seine Bemühungen um die Sicherheit des Landes sowie für eine positive Zukunft der Region gelobt.

Strategie des Friedensrats und Polizeitruppe

Der Einsatz der Stabilisierungstruppe ist eine von zwei notwendigen Maßnahmen, die der sogenannte Friedensrat für die Umsetzung einer Zusage der Hamas identifiziert hat. Diese Vereinbarung aus dem Juli sieht vor, dass die militante Gruppierung schwere Waffen abgibt. Parallel dazu wird die Schaffung einer neuen, von Israel genehmigten Polizeitruppe angestrebt, um die Iran unterstützte Gruppierung sektorweise zu ersetzen.

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Offene Fragen zu Herkunft und Personal

Das israelische Außenministerium machte zunächst keine näheren Angaben zur genauen Anzahl oder zur geografischen Herkunft der Mitglieder der Internationalen Stabilisierungstruppe. Die Details zur Zusammensetzung der multinationalen Force stehen noch aus. Israel betonte jedoch die Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit den USA und dem Friedensrat in allen Fragen, die den Gazastreifen betreffen.

Fokus auf zivile Infrastruktur und Winterhilfe

Neben den sicherheitspolitischen Aspekten erklärte Israel seinen Willen, sich verstärkt um die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung zu kümmern. Dazu gehört insbesondere die Versorgung mit sanitären Einrichtungen und die Vorbereitung auf die bevorstehenden Wintermonate. Diese humanitären Maßnahmen sollen Teil der umfassenden Stabilisierungsstrategie sein, um eine nachhaltige Erholung der Infrastruktur im Gazastreifen zu ermöglichen.