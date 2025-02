Israel-Hamas-Konflikt: Krieg im Nahen Osten

Ein Überblick über den aktuellen Nahost-Konflikt zwischen Israel und der Hamas, einschließlich der Entwicklungen, der Opferzahlen und der internationalen Reaktion.

In der Region Nahost herrscht seit dem 7. Oktober 2023 ein akuter Konflikt . Am Morgen dieses Tages führte die islamistische Hamas , eine von westlichen Staaten als Terrororganisation eingestufte Gruppe, eine beispiellose Angriffsserie auf Israel durch. Mehr als 2000 Raketen wurden aus dem Gaza streifen in Richtung israelischer Gebiete abgefeuert, und Hamas -Kämpfer drangen in das Land ein, überfielen Kibbuze und ein Festival.

Nach israelischen Angaben wurden über 1000 Menschen getötet und mehrere tausend verletzt. Die Hamas entführte zudem rund 250 Menschen in den Gazastreifen.In Reaktion auf die Angriffe rief Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Kriegszustand aus und mobilisierte 300.000 Reservisten. Israel schloss den Gazastreifen vollständig ab und startete die Militäroperation „Eiserne Schwerter“ – ab Ende Oktober auch mit Bodentruppen. Die Befreiung der gekidneppten israelischen Bürger sowie die Vernichtung der Hamas werden als Kriegsziele von Netanjahu genannt. Seither herrscht Krieg im Gazastreifen. Die von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden melden über 40.000 Tote und 100.000 Verletzte in Gaza, eine unabhängige Bestätigung dieser Zahlen ist jedoch nicht möglich. Israels Vorgehen wird international kritisiert, insbesondere wegen der hohen Zahl ziviler Opfer. Neben dem Konflikt im Gazastreifen ist die Lage im Norden Israels ebenfalls angespannt. Die von Iran unterstützte Hisbollah-Milize aus dem Libanon beschießt Israel seit dem 7. Oktober regelmäßig. Israel hat als Gegenmaßnahme Ziele der Hisbollah bei mehreren Luftangriffen getroffen. Mitte September explodierten fast gleichzeitig mehrere Tausend Pager, die die Hisbollah als Kommunikationsmittel nutzt. Nach libanesischen Angaben wurden dabei 2800 Menschen verletzt und zwölf getötet. Medienberichte deuten darauf hin, dass der israelische Geheimdienst Mossad hinter den Explosionen stecken könnte. Im September wurde in Beirut bei einem israelischen Luftangriff Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah getötet. Experten befürchten, dass dieser bewaffnete Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel zu einem weiteren Krieg eskalieren könnte





