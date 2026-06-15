Israel-Iran-Konflikt: Trump droht Iran mit erneuten Angriffen, falls Verhandlungen scheitern

Nach Angaben von Israels Verteidigungsminister will sich Israel nicht aus Libanon zurückziehen. Ein Ende der Kampfhandlungen auch in Libanon ist Teil des zwischen den USA und Iran ausgehandelten Abkommens. Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben von Israels Verteidigungsminister will sich Israel nicht aus Libanon zurückziehen. Ein Ende der Kampfhandlungen auch in Libanon ist Teil des zwischen den USA und Iran ausgehandelten Abkommens.

Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Bericht: Trump droht Iran mit erneuten Angriffen, falls Verhandlungen scheitern. Straße von Hormus soll erst am Freitag geöffnet werden.

Israel zieht sich nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz nicht aus den in Libanon besetzten Gebieten zurück. Sollte Iran Israel wegen der Ereignisse in Libanon angreifen, werde das Land Vergeltung üben, kündigt Katz in einer Erklärung zudem an. Auch Libanon meldet am Morgen erneute israelische Angriffe. Israel habe unter anderem die Umgebung der Stadt Nabatija angegriffen, berichtete die Staatsagentur NNA am Morgen.

Bei einem Drohnenangriff habe es mehrere Verletzte gegeben. Augenzeugen berichteten ebenfalls von neuen israelischen Angriffen im Raum der strategisch wichtigen Stadt. Libanesische Sicherheitskreise berichteten von Angriffen in Südlibanon mit Artillerie und Drohnen durch die Nacht und bis in die Morgenstunden mit einer vorübergehenden Pause. Der Beschuss und die Drohnenangriffe gingen demnach am Morgen aber weiter.

Ein sofortiges und dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen auch in Libanon ist laut Irans Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi Teil des zwischen den USA und Iran ausgehandelten Abkommens. Der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat hat nach eigenen Angaben das Rahmenabkommen mit den USA unter der Führung von Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei finalisiert. Die Verhandlungen seien am Sonntagabend zum Abschluss gekommen, hieß es in einer Stellungnahme des Sicherheitsrates, die von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlicht wurde.

Das Rahmenabkommen umfasse ein sofortiges Kriegsende an allen Fronten, einschließlich Libanon. Dies gelte sofort und dauerhaft.

Zudem werde die US-Seeblockade sofort und vollständig aufgehoben, hieß es weiter. Von Zugeständnissen der iranischen Seite war in dem Schreiben keine Rede. Der iranische Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi sagte laut Tasnim, die iranischen Verpflichtungen des Abkommens würden erst nach einer Unterzeichnung am Freitag in Kraft treten. In einem weiteren Tasnim-Bericht war unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen von einer Öffnung der Straße von Hormus nach einer Unterzeichnung des Rahmenabkommens die Rede.

Die Ölpreise sind nach der angekündigten Einigung zwischen den USA und Iran und der Aussicht auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus deutlich gefallen. Der Preis des Nordseeöls der Sorte Brent senkt sich in Singapur um 4,1 Prozent auf 83,75 Dollar je Barrel, US-Leichtöl der Sorte WTI um 4,7 Prozent auf 80,87 Dollar. Seit der Schließung der Meerenge, durch die ein Fünftel der weltweiten Öl- und Flüssiggasversorgung fließt, fehlen dem Weltmarkt Millionen Barrel Öl und Gas.

Der Chefmarktanalyst von KCM Trade, Tim Waterer, sagt, die geopolitische Risikoprämie im Ölpreis werde nun "recht aggressiv abgebaut", da Händler die Aussicht auf wiederhergestellte Ölströme einpreisen. Die Einigung treibt auch die Börsen in Asien an. Die Leitindizes der Börsen in Japan und Südkorea haben deutlich zugelegt. Der japanische Nikkei 225 legte in den zwei Stunden nach Handelsstart um 5,3 Prozent zu, der südkoreanische Kospi stieg zum selben Zeitpunkt um fünf Prozent.

Auch in China und Hongkong gingen die Kurse nach oben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu greift er hingegen an. Trump sagt: "Er ist ein sehr schwieriger Typ", und fügt hinzu, Netanjahu solle den USA dankbar sein. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einigung zwischen den USA und Iran als wichtigen Schritt hin zu einem Ende des Kriegs begrüßt.

Er fordert eine "zielstrebige" Umsetzung des Abkommens. Die Straße von Hormus müsse dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden, erklärt Merz. Weitere Verhandlungen müssten sicherstellen, dass Iran sein militärisches Nuklearprogramm nachprüfbar beendet.

Zudem dürfe es keine weiteren Angriffe gegen Israel und andere Nachbarn in der Region geben. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Einigung zwischen den USA und Iran kritisiert und die USA für die "schon gewollte" Niederlage in der Kernenergie-Streit bezeichnet. Er hat die USA aufgefordert, die Vereinbarung nicht zu unterschreiben, da sie Israel und seine Sicherheit gefährdet. Er hat die USA für die "schon gewollte" Niederlage in der Kernenergie-Streit bezeichnet.

Er hat die USA aufgefordert, die Vereinbarung nicht zu unterschreiben, da sie Israel und seine Sicherheit gefährdet. Trump lobt Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin für ihre Hilfe bei der Einigung. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu greift er hingegen an. Trump sagt: "Er ist ein sehr schwieriger Typ", und fügt hinzu, Netanjahu solle den USA dankbar sein





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