Israel könnte vom Eurovision Song Contest ausgeschlossen werden: Vorschlag von EBU

Das israelische Nachrichtenportal "Ynet Global" berichtet, dass der Eurovision Song Contest in Zukunft womöglich für zwölf Jahre abgesagt wird, um Israel dem "Eurovision Song Contest Asia" zu verlegen. Dieser wird im November erstmals stattfinden. Israels Beteiligung an diesem Wettbewerb sorgte in der Vergangenheit für Konflikte.

Steht in diesem Jahr zum letzten Mal ein israelischer Musiker auf der Bühne des Eurovision Song Contest s? Die Teilnahme des Landes gilt als umstritten. Zukünftig könnte Israel vom Wettbewerb ausgeschlossen werden, berichtet das israelische Nachrichtenportal "Ynet Global".

Bei der Europäischen Rundfunkunion (EBU) soll ein entsprechender Vorschlag eingebracht worden sein. Demnach wurde in nicht öffentlichen Gesprächen diskutiert, Israel zum "Eurovision Song Contest Asia" zu verlegen. Dieser findet im November erstmals statt. Israels Teilnahme am ESC sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Konflikte.

Die israelische Kandidatin Yuval Raphael (25) war beim ESC 2025 teilweise heftig angefeindet und ausgebuht worden. Trotzdem wurde sie in Basel (Schweiz) am Ende auf den zweiten Platz gewählt. Das Vorhaben stieß laut Portal "teils" auf Widerstand. Ob der Schritt umgesetzt wird, ist noch offen.

Erst Ende März hatten die Europäische Rundfunkunion und die Produktionsfirma Voxovation bekannt gegeben, in Asien einen Ableger des ESC veranstalten zu wollen. Der Wettbewerb soll am 14. November 2026 erstmals in Bangkok (Thailand) stattfinden. Israels am ESC wird aus unterschiedlichen Gründen diskutiert.

Geografisch liegt Israel nicht in Europa, doch die Europäische Rundfunkunion (EBU), die den Contest organisiert, ist nicht strikt an Europa gebunden, weshalb in der Vergangenheit auch Länder wie Australien teilgenommen haben. Ein weiterer Grund für die Boykottforderungen sind diverse politische Spannungen und Israels Politik im Nahostkonflikt. Kritiker befürchten hierdurch eine Politisierung des ESC, der sich als unpolitisch versteht und Länder durch Musik miteinander verbinden will





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Eurovision Song Contest Israel Boykottforderungen

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