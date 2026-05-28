Israel kündigt Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär Guterres auf

Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres aufgekündigt. Der Grund sei die Entscheidung, Israel wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebieten auf eine 'schwarze Liste' zu setzen. Die Golfstaaten sehen den Konflikt zwischen Washington und Teheran als starke Bedrohung.

Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres aufgekündigt. Anlass sei die Entscheidung, Israel wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebiete n auf eine 'schwarze Liste' zu setzen, schreibt der israelische UN-Botschafter Danny Danon am Donnerstag im Onlinedienst X. 'Wir haben genug von diesem Generalsekretär', erklärt er.

Israel werde den Kontakt zu Guterres' Büro bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen.

'Die Entscheidung, Israel auf die schwarze Liste zu setzen und uns vorzuwerfen, sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ist skandalös', schreibt Danon. Er bezieht sich auf einen Bericht des UN-Generalsekretärs zu sexualisierter Gewalt in Konfliktgebieten. Die Untersuchung wurde noch nicht veröffentlicht, die betroffenen Staaten wurden aber vorab informiert. Die mit den USA verbündeten Golfstaaten sehen den Konflikt zwischen Washington und Teheran als starke Bedrohung, sagt Oberst Markus Reisner im Interview mit ntv.

Durch den anhaltenden Krieg stehe das Geschäftsmodell der angrenzenden Staaten unter starkem Druck. Ob Tourismus oder Öl- und Gasexporte: Die verschiedenen Geschäftsmodelle funktionierten momentan nicht.

'Sie haben die Konsequenzen zu tragen. Und die sind mittel- und langfristig vielleicht noch schlimmer, wenn es zu keiner Einigung kommt', sagt Reisner. Deshalb scheinen einzelne Staaten direkt mit dem Iran zu sprechen, um eigene Deals abzuschließen. US-Präsident Donald Trump hatte vor diesem Hintergrund dem Verbündeten Oman mit Vernichtung gedroht.

Auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und die Ausnahme Atomgespräche verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldet 'Axios' unter Berufung auf zwei Insider. Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden.

Unter den Inhaftierten seien auch Demonstranten, Journalisten, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, heißt es in einem Bericht von Amnesty International. Im selben Zeitraum seien außerdem 39 'politische' Todesurteile vollstreckt worden.

'Um ihre Macht zu sichern, haben die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet und gehen gegen jeden vor, der es wagt, die Islamische Republik zu kritisieren', sagt Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas laut der Mitteilung. Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar reist inmitten der Vermittlungsbemühungen seines Landes im Iran-Krieg am Freitag nach Washington.

Bei einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio solle über die bilateralen Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen von gemeinsamem Interesse beraten werden, teilt das Außenministerium in Islamabad mit. Pakistan versucht, seit Wochen ein Friedensabkommen zur dauerhaften Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran auszuhandeln. Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen Luftangriff auf ein Ziel in Beirut geflogen. Weitere Einzelheiten würden später mitgeteilt, heißt es am Nachmittag in einer kurzen Erklärung der israelischen Armee.

Wie die Nachrichtenagentur AFP aus libanesischen Militärkreisen erfährt, richtete sich der Angriff gegen eine Wohnung in der Hisbollah-Hochburg Schueifat im Süden von Beirut. Das US-Militär hat den nächtlichen Luftangriff auf den Iran bestätigt. Die Streitkräfte hätten fünf aus dem Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) auf der Online-Plattform X mit.

Zudem sei der Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verhindert worden. Ein US-Vertreter hatte zuvor von einem rein defensiven Einsatz zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe gesprochen. Kuwait hat iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf sein Staatsgebiet scharf verurteilt. Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnet die Angriffe als schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Landes.

Die Behörde forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen. Kuwait mache die Regierung in Teheran voll für die Vorfälle verantwortlich, heißt es weiter. Der Iran hatte am Morgen erklärt, dass er den, von dem aus ein US-Luftangriff auf Ziele im Südiran gestartet worden sei. Er nannte aber kein konkretes Land.

In Kuwait befindet sich ein großer US-Militärstützpunkt. Von US-Seite hieß es, der amerikanische Luftangriff sei zur Selbstverteidigung und Aufrechterhaltung der Waffenruhe erfolgt. Mitten in die mehr als rissige Waffenruhe im Nahen Osten platzt US-Präsident Trump mit einer Drohung, die viele verwundert: Er warnt Oman, das Land müsse sich 'benehmen', weil die USA es sonst 'in die Luft jagen' würden. Laut ntv-Reporterin Kavita Sharma gingen viele wohl erst von einer Verwechselung aus. Der Iran hat die jüngsten US-Angriffe als Verletzung der Waffenruhe bezeichnet





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