Israel wird sich vorerst nicht aus dem Libanon zurückziehen, trotz des angekündigten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran. Die israelische Armee bleibt, um von dort aus die Grenze und die israelischen Gemeinden zu schützen.

Die israelische Armee wird sich vorerst nicht aus dem Libanon zurückziehen, trotz des angekündigten Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran . Israel rechnet damit, dass eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran auch mit einem Ende der Kämpfe gegen die libanesische Hisbollah -Miliz verknüpft wird.

Der Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass die israelische Armee bleiben wird, um von dort aus die Grenze und die israelischen Gemeinden zu schützen. Die Sicherheitszonen in Libanon werden von Israel als die größten Errungenschaften in diesem Krieg bezeichnet. Israel lehnt einen Rückzug aus dem Libanon ab, trotz aller bestehenden und noch kommenden Druckversuche.

Der Minister für Nationale Sicherheit sprach sich hingegen für die Fortsetzung von Israels Militäroperationen aus: Wir dürfen uns mit nichts weniger als der Zerschlagung der Hisbollah zufrieden geben, wir dürfen uns nicht aus Gebieten zurückziehen, die unsere Kämpfer erobert und von terroristischer Infrastruktur gesäubert haben. Ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran beseitigt weder die katastrophale Menschenrechtslage im Iran noch die regionale Aggression des Regimes, sagte der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour. Die Menschen vor Ort sollten nicht vergessen werden.

Der Preisdruck in der Wirtschaft könne zudem nochmals steigen, wenn fiskalpolitische Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise ausliefen, sagte Nagel. In den kommenden Tagen in Doha in Katar sollen indirekte Gespräche zwischen den Konfliktparteien stattfinden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sieht das angekündigte Abkommen zwischen den USA und dem Iran als einen möglichen Durchbruch. Die EU werde nun prüfen, wie sie sich an der nächsten Phase beteiligen könne.

Von wirtschaftlichem Einfluss über nukleares Fachwissen bis hin zu langjährigen Beziehungen zu Partnern am Golf - die EU ist bereit, zu einer nachhaltigen Lösung beizutragen





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon USA Iran Abkommen Hisbollah Krieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran und USA stehen kurz vor Abkommen: Gebühren in Hormus-Meerenge und militärische Eskalation im LibanonWährend sich Iran und die USA einem möglichen Abkommen nähern, das die Straße von Hormus und eingefrorene Gelder regeln soll, eskalieren die militärischen Auseinandersetzungen mit Drohnenangriffen und Evakuierungsaufforderungen im Libanon. Die VAE sollen bereits Milliarden an den Iran transferiert haben.

Read more »

Israel-Iran-Konflikt: Israel angreift auf Beirut, Iran infrage stellt FriedensdealNach Angriffen der libanesischen Hisbollah-Miliz auf den Norden Israels hat die israelische Luftwaffe erneut Ziele in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. Iran stellt den Friedensdeal infrage, nachdem israelische Angriffe auf Beirut gestellt wurden.

Read more »

Spannungen um Iran-Deal: Trump kritisiert Israel nach Angriff auf Beirut, Hisbollah und Libanon reagierenEin israelischer Angriff auf Beirut verzögert die geplante Unterzeichnung eines US-Iran-Rahmenabkommens. Während Präsident Trump Israel kritisiert, macht der Iran die Waffenruhe im Libanon zur Vorbedingung. Die libanesische Regierung beschwert sich bei der UN über Glyphosat-Sprühungen.

Read more »

Liveticker: USA und Iran verkünden Rahmenabkommen – Israel setzt Luftangriffe im Libanon fortDie Lage im Nahen Osten ist angespannt. Immer wieder gibt es Kämpfe. Die wirtschaftlichen Folgen auch für Deutschland sind gravierend. Der Überblick.

Read more »