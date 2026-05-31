Israel-Libanon-Konflikt: Libanons Ministerpräsident wirft Israel vor, den Süden des Landes zu zerstören, während die israelische Regierung die Waffenruhe und die Präsenz in dem Süden des Landes bekräftigt.

Libanons Ministerpräsident Nawaf Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Die Angriffe seien ein Versuch, die Geschichte auszuradieren, sagt er der Staatsagentur NNA zufolge. Die israelische Regierung bekräftigt die Waffenruhe und die Präsenz in dem Süden des Landes. Frankreich fordert eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats, um die Ausweitung der israelischen Militäreinsätze im Libanon zu beenden. US-Präsident Donald Trump dämpft die Hoffnungen auf eine Einigung und deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an.

Libanon s Ministerpräsident Nawaf Salam wirft Israel vor, den südlichen Libanon weitreichend zu zerstören. Die Angriffe seien ein \"Versuch, die Geschichte auszuradieren\", sagt er der Staatsagentur NNA zufolge.

Die Kosten des Kriegs seien für die Libanesen immens. Das Land dürfe nicht zum \"Faustpfand\" in regionalen Konflikten werden. Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe eines Krankenhauses in Tyrus im Süden des Libanon sind nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums 13 Mitarbeiter der Klinik verletzt worden.

Zudem sei erheblicher Sachschaden entstanden, erklärt das Ministerium. Die Regierung ruft die internationale Gemeinschaft dazu auf, \"den sich ausweitenden israelischen Angriffen ein Ende zu setzen\". Zwischen Israel und dem Libanon gilt seit Mitte April offiziell eine Waffenruhe, die von der Hisbollah allerdings nicht anerkannt wird. Die Hisbollah setzt ihre Angriffe auf Israel fort, Israels Armee rückte im Vorgehen gegen die vom Iran unterstützte Miliz in den vergangenen Tagen immer weiter in den Süden des Libanon vor.

Nach der Einnahme der Kreuzritterfestung Beaufort im Süden des Libanon schreibt Israels Verteidigungsminister Katz bei X: \"Dies ist eine klare Botschaft an unsere Feinde: Wer die Bürger Israels bedroht, wird seine strategischen Positionen eine nach der anderen verlieren\". Laut israelischen Medien kündigt Katz an, dass Israels Soldaten dort bleiben würden. Die Festung sei Teil der sogenannten Sicherheitszone Israels im Libanon, die die libanesische Führung wiederum als Besetzung libanesischen Bodens bezeichnet.

Nach der Ausweitung der israelischen Militäreinsätze im Libanon hat Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert. \"Nichts kann die Fortsetzung der israelischen Militäroperationen im Libanon und eine immer tiefere Besetzung libanesischen Territoriums rechtfertigen\", sagt Außenminister Jean-Noël Barrot dem Sender BFMTV. Die israelische Armee hatte zuvor ihre Angriffe im Südlibanon ausgeweitet und dabei nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kreuzritterfestung Beaufort eingenommen. Er habe die Einberufung des Sicherheitsrats beantragt, da die Entwicklung eine weitere Eskalation darstelle.

Zwar erkenne Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz an, \"doch nichts rechtfertigt diese Entwicklung\", führt er weiter aus. Sie stelle zudem einen \"schwerwiegenden Fehler\" und einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar.

In einem Fox-News-Interview dämpft US-Präsident Donald Trump die Hoffnungen auf eine Einigung und deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an, falls Teheran nicht auf seine Nachforderungen eingehe: \"Langsam aber sicher bekommen wir, was wir wollen, und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, werden wir es auf andere Art erreichen\", sagt Trump. Der Iran nimmt die Förderung auf drei Offshore-Plattformen im Gasfeld Süd-Pars wieder auf, nachdem diese infolge israelischer Angriffe auf Verarbeitungsanlagen an Land gestoppt werden musste.

Die Plattformen selbst seien nicht beschädigt worden, sagt der Chef der Pars Oil and Gas Company, Turadsch Dehgani, staatlichen Medien. Das geförderte Gas werde nun zu anderen Verarbeitungsanlagen in der Region umgeleitet, während die Reparaturen an den beschädigten Einrichtungen andauerten. Der Iran wird nach den Worten seines Chefunterhändlers Mohammad Baqer Ghalibaf kein Abkommen zur Beendigung des Konflikts mit den USA akzeptieren, solange die Rechte der iranischen Bevölkerung nicht gesichert sind.

Es gebe kein Vertrauen in die Worte und Versprechen des Feindes, sagt Ghalibaf staatlichen Medien zufolge. Das einzige Kriterium seien spürbare Ergebnisse, bevor der Iran seinerseits Verpflichtungen erfülle. Ghalibaf äußert sich nach seiner Vereidigung als wiedergewählter Parlamentspräsident. Iranische Behörden haben laut Medienberichten ein Café im Zentrum Teherans wegen angeblicher Förderung \"satanistischer\" Aktivitäten geschlossen.

Das Lokal an der bekannten Valiasr-Straße habe Veranstaltungen mit Musik westlichen Stils organisiert, die einen Rahmen für \"abnormes Verhalten\" geboten hätten, berichtet die Nachrichtenagentur Fars. Die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, die Polizei werfe Gästen des Cafés \"satanistische Bewegungen\" vor. Ein von der Nachrichtenagentur Tasnim verbreitetes Video ohne Ton zeigte einen voll besetzten Raum, in dem Musiker Gitarre spielen, während einige Gäste offenbar im Takt der Musik mit dem Kopf nicken.

Die iranischen Behörden gehen immer wieder mit Razzien und Festnahmen gegen Versammlungen oder Netzwerke vor, denen sie die Förderung von \"Satanismus\" vorwerfen. So stuften sie unter anderem Rock- und Heavy-Metal-Konzerte als satanistische Veranstaltungen ein





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