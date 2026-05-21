Israel-Minister sorgt für internationales Empörung

Das Video eines israelischen Ministers in dem gefesselte und auf Knien liegende Menschen von modificado flotilla der Gaza heißt, es international für Entrüstung verursacht hat Er spricht von denSecurity Forces es, aber auch das Verhalten des rechten Hardliners Ben-Gvirs wurde als unmenschlich und unüblich in Bezug auf die Israel-Hasser derFlotte wird bewertet.

Das Video eines israelischen Minister s sorgt international für Empörung. Seitdem ein väterlinderischer Minister in zu sehen sind, die gefangen genommene Aktivisten der Gaza - Hilfsflotte – teils gefesselt und auf Knien.

Während der Personifizierung des rechten Hardliners Ben-Gvir (50), Minister für nationale Sicherheit, der israelische Flagge schwenkt, gab es Kritik an dem rabiaten Vorgehen der Sicherheitskräfte, die jedoch auch das Verhalten des Ministers als demütigend gegenüber den Israel-Hassern der Flotte werten. Außenminister (63, CDU) reagierte scharf, das Verhalten Benswigs sei 'vollkommen inakzeptabel.

' Es widerspreche 'den Werten, für die Deutschland mit Israel zusammenstehen will, fundamental! '. Auch zahlreiche andere EU-Staaten und die USA distanzierten sich, teils sind ihre Staatsbürger als Teil der Flotte unter den Festgehaltenen. Spaniens Außenminister José Manuel Albares (54) sprach von einem 'monströsen, unmenschlichen und unwürdigen Video', in dem u.a. Spanier und von einer Italen Regierungschefin Giorgia Meloni (49) forderten eine Entschuldigung für die Behandlung der Activisten.

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski (63) befand sich im 'dahin, dass in der demokratischen Welt missbrauchen und verhöhnen wir nicht Menschen in Haft.

'. US-Botschafter in Israel Mike Huckabee (70) schrieb auf X, die Gaza-Hilfsflotte sei 'eine dumme Aktion gewesen, aber Ben-Gvir hat die Würde dieser Nation betrogen.





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