Israel-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat schwere Militärschläge auf den Libanon bevor angekündigt und die Angriffe auf die Hisbollah-Miliz verstärkte. Er hat auch die libanesische Hauptstadt im Visier. Aus Sorge vor einer israelischen Offensive flohen libanesische Sicherheitskreise und zahlreiche Menschen aus den südlichen Vororten Beiruts.

Stehen jetzt schwere Militärschläge auf den Libanon bevor? Israel -Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Montag eine Ausweitung der Angriffe auf die Hisbollah -Miliz unmissverständlich angekündigt.

"Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah, und wir werden unsere Angriffe verstärken," sagte er in einer Videobotschaft auf Telegram. Er habe "eine noch größere Beschleunigung unserer Operationen befohlen," so Netanjahu weiter. Anschließend teilten die israelischen Streitkräfte mit, sie griffen bereits Ziele der Miliz in der Bekaa-Ebene im Osten des Libanons an. Im Visier scheint auch die libanesische Hauptstadt zu sein.

Aus Sorge vor einer israelischen Offensive flohen libanesischen Sicherheitskreisen zufolge zahlreiche Menschen aus den südlichen Vororten Beiruts. Denn Israel betrachtet diese Gebiete als Hochburg der Hisbollah. Klar ist: Die Eskalation droht auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Rauch steigt nach einem israelischen Luftangriff auf, der am Montag das südlibanesische Dorf Nabatieh traf die vom Mullah-Regime unterstützte Terror-Miliz liefern sich trotz einer am 16. April vereinbarten Waffenruhe weiterhin Gefechte.

Die israelische Armee ist im Südlibanon stationiert und zerstört dort nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah. Diese greift israelische Truppen und Städte im Norden Israels verstärkt mit Sprengstoffdrohnen an, darunter Glasfaserdrohnen.

"Wir werden unsere Angriffe verstärken, unsere Feuerkraft vermehren, und wir werden sie zerschlagen," sagte der israelische Regierungschef. Fakt ist: Netanjahu steht innenpolitisch stark unter Druck. Zuvor hatten zwei rechtsextreme Minister in Netanjahus Kabinett eine Ausweitung des Militäreinsatzes im Libanon gefordert.

Es sei an der Zeit, dass Netanjahu gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump "eine entschlossene Haltung einnimmt und ihm mitteilt, dass Israel wieder in den Krieg im Libanon eintritt," erklärte Sicherheitsminister Netanjahu steht unter Druck, weil er sich mit rechtsextremen Ministerkollegen auseinandersetzt, die eine Ausweitung des Militäreinsatzes fordern. Seine Regierung wird jedoch weiterhin die Notwendigkeit eines militärischen Eingriffs in den Libanon betonen.

Netanjahu hat bereits eine "noch größere Beschleunigung unserer Operationen befohlen," und die israelische Armee hat ihre Luftangriffe im Süden des Libanons verstärkt. Die Eskalation droht auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, der einen Stopp der israelischen Angriffe im Libanon zur Bedingung für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges mit den USA sieht. Ein US-Regierungsvertreter warf der Hisbollah vor, Aufforderungen zur Einstellung des Beschusses auf Israel ignoriert zu haben.

Die Miliz versucht, die von den USA vermittelten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon zu torpedieren. Es bleibt abzuwarten, wie US-Präsident Trump auf die Entwicklungen reagiert





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