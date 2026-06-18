Israel operiert in Sicherheitszone im Südlibanon trotz US-Iran-Abkommen

Das israelische Militär operiert in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon, obwohl die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wird an den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran mitwirken.

Das israelische Militär operiert in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon , obwohl die Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht.

Der Einsatz sei durch operative Erfordernisse begründet, teilt die Armee mit. Die Truppen seien weiterhin in ihrem zugewiesenen Einsatzgebiet stationiert. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wird an den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran mitwirken. Die IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi sagt, dass unter anderem geklärt werden muss, welche iranischen Anlagen von den Inspektoren der Behörde überprüft werden sollen.

Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens stünden technische Gespräche über die konkrete Umsetzung an. US-Präsident Donald Trump weist kritische Medienberichte über das Rahmenabkommen mit dem Iran scharf zurück. Er bezeichnet Kritiker, die ihm ein zu nachgiebiges Vorgehen gegenüber Teheran vorwerfen, als 'neidisch, unehrlich oder dumm'. Zugleich verwies er auf steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise nach der Unterzeichnung.

China lobt das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs. Die Unterzeichnung des Memorandums der ersten Phase sei 'von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe', erklärt ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon ist ein Mann getötet worden. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die Präsidenten der USA und des Iran.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßt das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs, rechnet jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Wenige Stunden nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs verhandelt Israel laut Insidern mit den USA über einen Verbleib israelischer Truppen im Südlibanon. Der israelische Außenminister Gideon Saar bricht jeglichen Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab.

Susie Wiles, die Stabschefin des Weißen Hauses, schreibt auf X, dass die 'nächsten 60 Tage Herausforderungen mit sich bringen werden'





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