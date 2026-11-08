Israel schlägt Slowenien in der EHF Euro 2028 Qualifikation

Israel gewinnt das EHF Euro 2028 Qualifikationsspiel in Slowenien mit 31:28 und erzielt einen historischen Auswärtssieg gegen die Olympiateilnehmer.

Die zweite Runde der EHF Euro 2028 Qualifikationsspiele startete mit einer massiven Überraschung, als Israel am Spieltag in Slowenien einen historischen 31:28-Sieg feierte. Dieser Auswärtserfolg stellt einen Wendepunkt dar, da Slowenien nicht nur als Olympia-Vierter von 2024 gilt, sondern bei der letzten Europameisterschaft 2024 den sechsten Platz belegte und somit zu den etablierten Handball-Nationen Europas zählt. Die israelische Mannschaft demonstrierte damit ihr Potenzial gegen eine stark bewertete Kontrahentin und sorgte für den ersten großen Schock in dieser Qualifikationsphase.

Leistungsdaten und Schlüsselakteure

Der Erfolg basierte auf herausragenden individuellen Leistungen, wobei Rückraum-Linkshänder Daniel Mosindi mit zehn Toren entscheidend zum Sieg beitrug. Der 25-jährige Spieler, der aktuell für den ungarischen Verein Tatabanya aufläuft, nutzte seine Scoring-Stärke effizient aus, um das torreiche Spiel zugunsten der Gäste zu entscheiden. Seine Konstanz im Angriff bildete das Fundament, das die Mannschaft benötigte, um mit dem hohen Tempo des Gegners Schritt zu halten.

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Ebenso entscheidend war die Rolle von Torhüter Dan Tepper, der für Maccabi aktiv ist und mit neun wichtigen Paraden in kritischen Momenten die Defensive sicherte. Der 32-jährige Hüter der Israelischen Linie zeigte Nervenstärke, besonders in Phasen, in denen Slowenien die Kontrolle zu übernehmen versuchte. Seine Einsätze hielten Israel im Spiel, auch wenn die Mannschaft in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten hatte, ihren eigenen Rhythmus zu finden und zu etablieren.

Taktische Wende und Spielverlauf

Slowenien schien die israelischen Gäste nach dem 38:28-Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina zunächst unterschätzt zu haben, was sich in einer engen ersten Halbzeit widerspiegelte. Der größte Rückstand für Israel betrug lediglich zwei Tore, bis nach dem Wiederanpfiff eine taktische Wende eintrat. Die Mannschaft drehte die Partie mit einem schnellen 5:0-Lauf und ging mit einem 18:14-Führung in die Pause, was die Moral und das Selbstvertrauen in der Kabine deutlich stärkte.

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In der zweiten Halbzeit übernahm Israel die Kontrolle über das Geschehen auf dem Parkett und nutzte seine Chancen präzise. Die israelische Defensive verhinderte Gegentreffer durch schnelle Konter, was von Trainer David Pisonero Nieto als Schlüsselfaktor für den Sieg bezeichnet wurde. Israel agierte im Angriff clever und verarbeitete die Überzahl von 7 gegen 6 effektiv, während die Abwehrordnung standhaft blieb und den Druck der Gastgeber dauerhaft blockierte.

Reaktionen der Trainer und historische Einordnung

Israels Trainer David Pisonero Nieto, der 53-jährige Spanier, äußerte sich nach dem Spiel beeindruckt von der Anpassungsfähigkeit seiner Mannschaft. Er betonte, dass die Torhüter die Mannschaft die ganze Zeit über im Spiel gehalten hätten, bis in der zweiten Halbzeit überragende Leistungen das Spiel entschieden. Pisonero Nieto erklärte stolz, dass die Mannschaft die Kontrolle übernahm, die Verteidigung exzellent spielte und keine Konter zuließ, was den Unterschied im hohen Tempo ausmachte.

Im Kontrast dazu zeigte sich Sloweniens Chef-Coach Uroš Zorman, der 46-jährige Trainer, schockiert über das eigene Leistungsverhalten. Zorman gab an, keine Erklärung für das Spiel seiner Mannschaft zu haben, insbesondere nachdem die Israelis den 5:0-Lauf in der zweiten Halbzeit gelegt hatten. Er merkte an, dass das Team nach dem hohen Rückstand nicht wusste, wie es das Spiel noch drehen sollte, und heute einfach nicht die eigene Qualität abrufen konnte, obwohl die Qualifikation aufgrund der noch ausstehenden Spiele nicht in Gefahr sei.

Statistische Bedeutung und Zukunftsausblick

Der 31:28-Sieg markiert einen tiefen Einschnitt in die jüngeren Statistiken beider Nationen. Während Israel zuvor nur drei seiner letzten 18 Qualifikationsspiele gewonnen hatte, ist es für Slowenien die erste Niederlage nach sechs Siegen in der EM-Quali seit 2026. Zum ersten Mal nach sieben Duellen musste sich Slowenien Israel geschlagen geben, was die historische Dimension dieses Ereignisses im europäischen Handball unterstreicht.

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Die vorherige unglückliche 27:26-Niederlage Israels gegen Tschechien in der ersten Runde hatte das hohe Niveau des Außenseiters bereits angedeutet, doch dieser Sieg festigt die Position im Qualifikationsfeld. Sloweniens Status als WM-Dritter von 2017 wird durch diese Leistung infrage gestellt, da die israelische Mannschaft nun beweisen konnte, dass sie mit den Spitzenteams Europas auf Augenhöhe kämpfen kann. Die verbleibenden Spiele in der Qualifikation werden nun unter einer anderen Dynamik betrachtet.